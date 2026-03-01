Sagerao обошёл защиту Denuvo в Shin Megami Tensei V: Vengeance с помощью гипервизора

Взломщик Sagerao сообщил о том, что ему удалось обойти защиту Denuvo в Shin Megami Tensei V: Vengeance с помощью гипервизора.

Была взломана последняя версия игры. По словам Sagerao, в новой версии гипервизора для процессоров AMD и Intel была значительно улучшена стабильность работы гипервизора, что должно позитивно сказаться на стабильности подобных взломов для игроков.

PC-версия игры вышла почти два года назад, в июне 2024 года, и с тех пор оставалась невзломанной.