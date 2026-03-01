ЧАТ ИГРЫ
Shin Megami Tensei 5: Vengeance 12.11.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7 100 оценок

Sagerao обошёл защиту Denuvo в Shin Megami Tensei V: Vengeance с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик Sagerao сообщил о том, что ему удалось обойти защиту Denuvo в Shin Megami Tensei V: Vengeance с помощью гипервизора.

Была взломана последняя версия игры. По словам Sagerao, в новой версии гипервизора для процессоров AMD и Intel была значительно улучшена стабильность работы гипервизора, что должно позитивно сказаться на стабильности подобных взломов для игроков.

PC-версия игры вышла почти два года назад, в июне 2024 года, и с тех пор оставалась невзломанной.

Комментарии:  1
AdriftDylan

У меня уже полтора террабайта ссд взломаных игр с гипервизором.Мне когда их проходить?

2