Shin Megami Tensei 5: Vengeance получила расширенный трейлер в честь старта предзаказов

Вчера стартовали предварительные заказы на Shin Megami Tensei V: Vengeance. Наиболее полная версия игры 2021 года от Atlus, выйдет 21 июня для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam) и Nintendo Switch.

В честь этого события Atlus выпустила расширенную версию трейлера.

Старт предзаказов в Steam так же подтвердил, что Shin Megami Tensei V: Vengeance получит русские субтитры.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance рассказывает о школьнике из Токио, который расследует загадочное убийство. Улики приводят его на другую сторону города — пустыню Да'ат, где обитают кровожадные демоны и таинственные незнакомцы.