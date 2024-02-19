Shin Megami Tensei 5: Vengeance получила рейтинг в Корее

Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр присвоил рейтинг игре "Shin Megami Tensei V: Vegneance".

Согласно описанию, это полное издание Shin Megami Tensei V с улучшениями и дополнительным контентом.

Shin Megami Tensei V впервые вышла для Switch 11 ноября 2021 года в Японии и 12 ноября 2021 года по всему миру. Слухи о "Полном издании" появились в июне 2023 года.

Платформы не уточняются, вполне вероятно что сначала Shin Megami Tensei V: Vengeance сначала выйдет на Nintendo Switch, а затем появится и на других платформах. Но это всего лишь предположения. Нам остается только дождаться официального анонса.