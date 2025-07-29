Shin Megami Tensei 5: Vengeance разошлась тиражом более миллиона копий

Компания ATLUS сообщила, что совокупный объём поставок и цифровых продаж Shin Megami Tensei V: Vengeance превысил 1 миллион копий по всему миру. Это актуальные данные с момента релиза проекта 14 июня 2024 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (через Steam и Microsoft Store).

Из этого миллиона более 500 тысяч копий было продано всего за первые три дня после выхода, что подчёркивает высокий интерес к расширенной версии игры.

ATLUS также напомнила, что суммарный объём продаж оригинальной Shin Megami Tensei V и Vengeance вместе уже превысил 2 миллиона копий. Ранее эта цифра фигурировала в отчёте SEGA, и теперь она подтверждена официально.

Shin Megami Tensei V: Vengeance предлагает обновлённую графику, улучшенные механики, дополнительный сюжетный маршрут и ряд нововведений, что сделало игру интересной как для фанатов, так и для новичков.