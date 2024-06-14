Вышла ролевая игра с демонами от разработчиков Persona 5 под названием Shin Megami Tensei 5: Vengeance

Пришло время вступить в битву между светом и тьмой, сыграть роль полубога и повлиять на судьбу мира – все это стало возможным благодаря релизу игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance.
В Shin Megami Tensei 5: Vengeance игрокам предстоит отправиться в разрушенный мир Токио, населенный мифическими существами, собрать армию из более чем 270 могущественных демонов, исследовать множество локаций, сражаться с врагами в пошаговых битвах и собирать редкие предметы.
Расширенная версия Shin Megami Tensei 5 получила улучшенную графику, новую музыку, упрощенный геймплей, новых союзников, переработанную боевую систему, альтернативный сюжет и новые возможности во взаимодействии с демонами.
Обратите внимание, что игра не доступна для покупки в России, и многим пользователям придется искать способы обойти блокировку.
Shin Megami Tensei 5: Vengeance доступна в на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.
Кто так пишет в заголовках? "От разработчиков" надо. Да и весьма спорный заголовок в принципе. Все таки Персона корнями исходит от SMT и было бы корректнее написать "Вышло продолжение SMT - SMT5 от Atlus". Ну или как-то еще сформировать. Эти разработчики известны не только по Персоне (хотя одна из самых популярных серий у них)
да там в целом заголовок набор слов, по ходу автор ни бе, ни ме, ни кукареку
Плюс команда, которая делала Персоны 3, 4, 5 и Катрин сейчас делают Metaphor: ReFantazio и особо не связана с SMT5.
Уже играю на yuzu, полет отличный