Вышла ролевая игра с демонами от разработчиков Persona 5 под названием Shin Megami Tensei 5: Vengeance

Пришло время вступить в битву между светом и тьмой, сыграть роль полубога и повлиять на судьбу мира – все это стало возможным благодаря релизу игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance.

В Shin Megami Tensei 5: Vengeance игрокам предстоит отправиться в разрушенный мир Токио, населенный мифическими существами, собрать армию из более чем 270 могущественных демонов, исследовать множество локаций, сражаться с врагами в пошаговых битвах и собирать редкие предметы.

Расширенная версия Shin Megami Tensei 5 получила улучшенную графику, новую музыку, упрощенный геймплей, новых союзников, переработанную боевую систему, альтернативный сюжет и новые возможности во взаимодействии с демонами.

Обратите внимание, что игра не доступна для покупки в России, и многим пользователям придется искать способы обойти блокировку.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance доступна в на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.