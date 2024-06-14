ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Shin Megami Tensei 5: Vengeance 12.11.2021
Экшен, Ролевая
6.2 61 оценка

Вышла ролевая игра с демонами от разработчиков Persona 5 под названием Shin Megami Tensei 5: Vengeance

Simple Jack
Новости

Пришло время вступить в битву между светом и тьмой, сыграть роль полубога и повлиять на судьбу мира – все это стало возможным благодаря релизу игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance.

В Shin Megami Tensei 5: Vengeance игрокам предстоит отправиться в разрушенный мир Токио, населенный мифическими существами, собрать армию из более чем 270 могущественных демонов, исследовать множество локаций, сражаться с врагами в пошаговых битвах и собирать редкие предметы.

Расширенная версия Shin Megami Tensei 5 получила улучшенную графику, новую музыку, упрощенный геймплей, новых союзников, переработанную боевую систему, альтернативный сюжет и новые возможности во взаимодействии с демонами.

Обратите внимание, что игра не доступна для покупки в России, и многим пользователям придется искать способы обойти блокировку.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance доступна в на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.

Источник  
2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PolGhost
от разрабов

Кто так пишет в заголовках? "От разработчиков" надо. Да и весьма спорный заголовок в принципе. Все таки Персона корнями исходит от SMT и было бы корректнее написать "Вышло продолжение SMT - SMT5 от Atlus". Ну или как-то еще сформировать. Эти разработчики известны не только по Персоне (хотя одна из самых популярных серий у них)

2
r23dom

да там в целом заголовок набор слов, по ходу автор ни бе, ни ме, ни кукареку

4
Нейтан Дрейк

Плюс команда, которая делала Персоны 3, 4, 5 и Катрин сейчас делают Metaphor: ReFantazio и особо не связана с SMT5.

0
001fess

Уже играю на yuzu, полет отличный

0