В сети появились предполагаемые кадры ремейка первой Persona под названием Be Your True Mind

В интернете утекло почти двухминутное видео, которое, предположительно, демонстрирует ремейк первой части Persona. Ролик сначала опубликовали на Reddit, после чего он быстро разошёлся по другим социальным сетям. Если запись подлинная, это может быть первый взгляд на новую версию классической японской ролевой игры от Atlus.

В первоначальной публикации утверждается, что видео связано с проектом Persona: Be Your True Mind. Многие поклонники считают утечку настоящей, обращая внимание на музыку, визуальные эффекты, художественный стиль и анимации персонажей, напоминающие последние работы студии. При этом в эпоху ИИ-подделок нельзя исключать, что запись могла быть искусно смонтирована.

Одним из главных аргументов в пользу подлинности ролика фанаты называют анимацию Эрико. По их мнению, она использует ту же анимацию призыва персоны, что и Юкико в Persona 4 Revival. Также на видео заметили Тацую — главного героя Persona 2, который, возможно, временно заменяет ещё не готовую модель другого персонажа.

Впрочем, эти детали можно трактовать и иначе. Знакомые анимации и временные модели могут свидетельствовать о том, что проект всё ещё находится на ранней стадии разработки. Кроме того, неизвестно, когда именно была записана утёкшая демонстрация: она может оказаться как свежими материалами, так и старым концептом или презентацией для руководства.

При этом возможный анонс не стал бы полной неожиданностью. В 2024 году Atlus выпустила Persona 3 Reload, а Persona 4 Revival должна выйти 18 февраля 2027 года. Ещё в августе продюсер P-Studio Кадзухиса Вада говорил о ремейках первой и второй частей серии, отмечая, что считает их необходимыми. Однако официального подтверждения разработки этих проектов он тогда не дал.