Вся серия Persona может получить ремейки - авторы обещают когда-нибудь добраться и до первых двух частей

Для фанатов популярной RPG-серии Shin Megami Tensei, также известной как Persona, появились хорошие новости. У поклонников есть реальных шанс получит в свою руки всю обновленную линейку игр. Продюсер серии Persona Кадзухиса Вада в интервью изданию Rock Paper Shotgun заявил, что студия Atlus «скорее всего, со временем» также выпустит ремейки Persona 1 и Persona 2.

По словам разработчика, создание ремейков и ремастеров для него — это в первую очередь вопрос сохранения культурного наследия индустрии:

Для меня ремастер или ремейк — это своего рода сохранение культуры. Долг автора заключается в том, чтобы взять плоды своего труда и позаботиться о том, чтобы они не были утрачены и оставались доступны современному игроку. Исходя из этого принципа, Persona 1 и 2 — это проекты, которыми мы, вероятно, в конечном итоге тоже займемся.

Первая часть подсерии, Revelations: Persona, вышла ещена оригинальной PlayStation в далеком 1996 году. По структуре она заметно ближе к классическим играм Shin Megami Tensei: проект сочетал вид от третьего лица в изометрии на глобальной карте с пошаговым исследованием лабиринтов от первого лица. Знакомая современным фанатам система социальных связей появилась только в Persona 3. Вышедшая в 1999 году дилогия Persona 2 Innocent Sin и Eternal Punishment перешла на исследование подземелий полностью от третьего лица и развила психологический тон повествования.

На сегодняшний день классические части франшизы практически заблокированы на устаревших платформах PS1 и PSP, из-за чего новая аудитория не имеет удобного способа познакомиться с истоками серии. Слова продюсера подтверждают, что на волне успеха Persona 3 Reload компания рассматривает возможность постепенного переноса всей классики на современные платформы, включая ПК и консоли.