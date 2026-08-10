Ремейки Persona 1 и 2 "должны" состояться, считает продюсер P-Studio

Студия P-Studio, возможно, и работает усердно над долгожданной Persona 6, но в последнее время у неё появилась привычка переиздавать старые игры франшизы. С выходом Persona 4 Revival в начале следующего года, Persona 3, 4 и 5 все будут иметь современные версии, и первые две части будут выглядеть всё более устаревшими по сравнению с ними.

Однако это может измениться. Главный продюсер Persona 4 Revival считает, что оригинальные игры Persona — это те игры, которые студия «обязана» переиздать, предполагая, что это лишь вопрос времени, когда Persona 1 и Persona 2 получат ремейки.

В интервью GamerBraves главного продюсера Persona 4 Revival Ваду Кадзухису спросили, что может произойти дальше с серией Persona, в частности, увидят ли фанаты ремейки первых двух игр или же внимание P-Studio теперь сосредоточено исключительно на Persona 6. Хотя он ничего не смог подтвердить, он ясно выразил свою личную позицию по этому вопросу:

На данный момент я не могу сказать наверняка, но лично я думаю, что это то, что мы обязательно должны сделать.

Это не первый раз, когда Вада выражает заинтересованность в переиздании старых игр Persona, хотя ранее он отмечал, что это не входит в его расписание. Однако, учитывая, что до выхода Persona 4 Revival осталось всего несколько месяцев, возможно, эта идея станет более серьезным вариантом для P-Studio в будущем.

Конечно, переиздание Persona 1 и 2 представляло бы собой совершенно иную задачу, чем то, что мы видели в Persona 3 Reload и грядущем Persona 4 Revival. Обе игры принципиально отличаются от современной формулы Persona, что поднимает важный вопрос для P-Studio: должны ли ремейки оставаться верными оригинальным дизайнам, потенциально отталкивая новых игроков, или же им следует модернизировать игровой процесс и рисковать разочаровать давних поклонников?

Вероятно, Вада и остальные сотрудники P-Studio уже обсуждали это внутри компании, но пока фанаты могут хотя бы надеяться, что Persona 1 и 2 в конечном итоге получат ремейки.