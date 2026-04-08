Возвращение классики? В сети появились намёки на возможное возвращение Persona 1 и 2 в обновлённом виде

В сети появились новые намёки на возможное возвращение Persona 1 и 2 в обновлённом виде. Поводом стали товары к 30-летию серии, выпущенные компанией Atlus.

В линейке мерча внимание фанатов привлекли необычные названия: Persona 1 Origins и Persona 2 Duality. Ранее такие подзаголовки не использовались, что породило теории о подготовке новых изданий классических игр. Поклонники предполагают, что речь может идти о ремастерах или даже полноценных ремейках.

Подобный подход уже применялся Atlus ранее — достаточно вспомнить Persona 3 Reload или Persona 5 Royal, где обновлённые версии получили новые названия и переработанный контент.

Первые части серии до сих пор ценятся за сюжет и атмосферу, однако нуждаются в модернизации с точки зрения удобства и механик. Потенциальные переиздания могли бы познакомить с ними новую аудиторию.

Пока официальных заявлений нет, но на фоне приближающегося юбилея вероятность возвращения классики выглядит вполне реальной — особенно с учётом слухов о будущем серии, включая возможный анонс следующей части.