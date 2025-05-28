Актёр озвучки Йосуке из Persona 4 проговорился о существовании ремейка

Ремейк культовой JRPG Persona 4, похоже, действительно находится в разработке — это следует из неосторожного комментария Юрия Ловенталя, актёра озвучке Йосуке Ханамуры. В своём посте на Bluesky он признался: «Нет, я не вернусь в роли Йосуке в ремейке Persona 4. Я спрашивал. Я даже умолял, но они не хотят меня».
Эта фраза произвела настоящий фурор среди поклонников серии. Несмотря на то что Atlus и Sega ещё официально не анонсировали ремейк, сообщение Ловенталя звучит как явное подтверждение существования проекта. Формулировка актёра однозначно указывает на то, что ремейк не просто существует, а уже находится в активной разработке — достаточно активно, чтобы уже подбирался новый состав озвучки.
Persona 4 вышла в 2008 году и до сих пор считается одной из самых любимых игр в серии. Ловенталь не раз отмечал, как сильно дорожит ролью Йосуке, и его исключение из проекта лишь подогревает интерес к будущему переосмыслению игры.
Впереди июнь — месяц крупных игровых презентаций, и вполне возможно, именно тогда ремейк Persona 4 будет анонсирован официально.
Культовой?😂😂😂 // Артём Савельев
В узких кругах. Что удивительно, римейк тройки показал больше всего онлайна в Steam целых 36к Далее идет богоподобная Persona 5 35к ну и культовая Persona 4 Golden с 29,9к
Ну он сыграл эту роль достойно
Ясень пень, что ремейк делают этой легендарной игры. Это ведь золотая жила. Разрабы неплохо озолотились на ремейке тройки. Было бы странно, если бы после такого оглушительного успеха не существовал ремейк четвёртой персоны. Я в этом даже не сомневался никогда. Вопрос только в том, когда сделают анонс официально?
Скорее всего в июне на выставке xbox