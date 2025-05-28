Актёр озвучки Йосуке из Persona 4 проговорился о существовании ремейка

Ремейк культовой JRPG Persona 4, похоже, действительно находится в разработке — это следует из неосторожного комментария Юрия Ловенталя, актёра озвучке Йосуке Ханамуры. В своём посте на Bluesky он признался: «Нет, я не вернусь в роли Йосуке в ремейке Persona 4. Я спрашивал. Я даже умолял, но они не хотят меня».

Эта фраза произвела настоящий фурор среди поклонников серии. Несмотря на то что Atlus и Sega ещё официально не анонсировали ремейк, сообщение Ловенталя звучит как явное подтверждение существования проекта. Формулировка актёра однозначно указывает на то, что ремейк не просто существует, а уже находится в активной разработке — достаточно активно, чтобы уже подбирался новый состав озвучки.

Persona 4 вышла в 2008 году и до сих пор считается одной из самых любимых игр в серии. Ловенталь не раз отмечал, как сильно дорожит ролью Йосуке, и его исключение из проекта лишь подогревает интерес к будущему переосмыслению игры.

Впереди июнь — месяц крупных игровых презентаций, и вполне возможно, именно тогда ремейк Persona 4 будет анонсирован официально.