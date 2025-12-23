ЧАТ ИГРЫ
Persona 4 10.07.2008
Ролевая, Пошаговая
8.7 267 оценок

Группа MKDEV выпустила бета-версию кряка на основе гипервизора для Persona 4 Golden

monk70 monk70

Группа крякеров MKDEV сообщила о выпуске бета-версии кряка на основе гипервизора для ПК-версии Persona 4 Golden, которая вышла в июне 2020 года с антипиратской защитой Denuvo и до сих пор не была взломана.

Группа уточняет, что эта бета-версия метода использования гипервизора, в настоящее время доступная только для AMD. Для использования необходимо в настройках BIOS включить режим SVM.

5
3
Persona 4
10.07.2008
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Musashino

Они все жопу рвут ради говённых игр. Если мне память не изменяет, последний норм взлом был хогвартс легаси 2023. Уже как бы 2026 , за 3 года одно r0вно шлаковое ломали. Зачем то)))
Столько хороших игр вышло, они выбирают специально самый низкосортный мусор

2
Eternal Traveller

О, у нас завёлся эксперд-законодатель значимости игр, как же его не спросили, какие игры стоит взламывать, а какие нет.

Мне вот н...рать с высокого холма на наследие Хогвартса, хакнули или нет, а вот в персонку бы с удовольствием погамал. Но при этом я почему-то не объявляю первую игру ничего не стоящей гов...ой фуфлыжнёй...

3
SharpAelinor

Что они пристали к этой серии?

1