Группа MKDEV выпустила бета-версию кряка на основе гипервизора для Persona 4 Golden

Группа крякеров MKDEV сообщила о выпуске бета-версии кряка на основе гипервизора для ПК-версии Persona 4 Golden, которая вышла в июне 2020 года с антипиратской защитой Denuvo и до сих пор не была взломана.
Группа уточняет, что эта бета-версия метода использования гипервизора, в настоящее время доступная только для AMD. Для использования необходимо в настройках BIOS включить режим SVM.
Они все жопу рвут ради говённых игр. Если мне память не изменяет, последний норм взлом был хогвартс легаси 2023. Уже как бы 2026 , за 3 года одно r0вно шлаковое ломали. Зачем то)))
Столько хороших игр вышло, они выбирают специально самый низкосортный мусор
О, у нас завёлся эксперд-законодатель значимости игр, как же его не спросили, какие игры стоит взламывать, а какие нет.
Мне вот н...рать с высокого холма на наследие Хогвартса, хакнули или нет, а вот в персонку бы с удовольствием погамал. Но при этом я почему-то не объявляю первую игру ничего не стоящей гов...ой фуфлыжнёй...
Что они пристали к этой серии?