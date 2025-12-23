Группа MKDEV выпустила бета-версию кряка на основе гипервизора для Persona 4 Golden

Группа крякеров MKDEV сообщила о выпуске бета-версии кряка на основе гипервизора для ПК-версии Persona 4 Golden, которая вышла в июне 2020 года с антипиратской защитой Denuvo и до сих пор не была взломана.

Группа уточняет, что эта бета-версия метода использования гипервизора, в настоящее время доступная только для AMD. Для использования необходимо в настройках BIOS включить режим SVM.