Грядёт новая эпоха взломов Denuvo? MKDEV взломали Persona 4 Golden с помощью гипервизора меньше чем за сутки

Сегодня группа MKDEV неожиданно выпустила взлом Denuvo для последней версии Persona 4 Golden:

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора, который всё еще находится в состоянии бета-тестирования и пока что работает лишь на процессорах AMD. Несмотря на то, что ранее MKDEV заявляли, что взлом Persona 5 Royal - разовое явление и они не планируют дальнейших взломов, судя по всему взлом с помощью гипервизора превзошел все их ожидания и они изменили своё решение.

MKDEV сообщили, что взлом Persona 4 Golden занял меньше суток - фактически он был осуществлён в тот же день, в который его выложили в сеть. Это открывает перед пиратами совершенно новые перспективы. Если MKDEV смогут доработать гипервизор для работы с процессорами Intel, а так же перейдут на более свежие релизы, то потенциально это может привести к полной капитуляции Denuvo, ведь теперь на взлом Denuvo может потребоваться времени немногим больше, чем для взлома игры без защиты в принципе.

Несмотря на список действий, которые MKDEV рекомендуют осуществить пользователю перед запуском взлома с гипервизором, ряд пользователей сообщают, что взлом Persona 5 Royal с гипервизором запустился и исправно работает и без каких-либо дополнительных манипуляций со стороны BIOS или операционной системы.