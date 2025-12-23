Грядёт новая эпоха взломов Denuvo? MKDEV взломали Persona 4 Golden с помощью гипервизора меньше чем за сутки

Сегодня группа MKDEV неожиданно выпустила взлом Denuvo для последней версии Persona 4 Golden:
Взлом был осуществлён с помощью гипервизора, который всё еще находится в состоянии бета-тестирования и пока что работает лишь на процессорах AMD. Несмотря на то, что ранее MKDEV заявляли, что взлом Persona 5 Royal - разовое явление и они не планируют дальнейших взломов, судя по всему взлом с помощью гипервизора превзошел все их ожидания и они изменили своё решение.
MKDEV сообщили, что взлом Persona 4 Golden занял меньше суток - фактически он был осуществлён в тот же день, в который его выложили в сеть. Это открывает перед пиратами совершенно новые перспективы. Если MKDEV смогут доработать гипервизор для работы с процессорами Intel, а так же перейдут на более свежие релизы, то потенциально это может привести к полной капитуляции Denuvo, ведь теперь на взлом Denuvo может потребоваться времени немногим больше, чем для взлома игры без защиты в принципе.
Несмотря на список действий, которые MKDEV рекомендуют осуществить пользователю перед запуском взлома с гипервизором, ряд пользователей сообщают, что взлом Persona 5 Royal с гипервизором запустился и исправно работает и без каких-либо дополнительных манипуляций со стороны BIOS или операционной системы.
Мы фанаты Войса не будем играть в игры взломанные гипервизором. Мы пираты которые ходим под черным флагом с черепом, а не розового зайца, как любители мкдева.
Чёт ты загнул вась...Пиратам насрать через чё играть, главно, чтобы по скорее поиграть, удалить и забыть. Фанат блэть...
емпресс, ты что ли? та тоже дичь несла
Майнер будет в комплекте ?
Ну если такое будет, то это быстро всплывёт.
Только это все равно, не мешает кому-то другому вирусов напихать.
Только у проверенные репакеров качать.
Остается надеется что он не повторит судьбу многих других взломов с кучей побочных эффектов. Например ломанием скриптов в игре. Как часто бывает с читами даже у того же Fling.
Ну а то ломают старье ничего удивительного. За новье денег не получишь а скорей юридических подзатыльников от правообладателей. Не верю я в добрату взломщиков...
Интересно каким образом игра с .exe файлом ломает скрипты в игре.
Нда. Вы забыли или незнали, что программа исполняется в памяти, а там много чего забавного может быть. Например, из-за воздействия среды исполнения и стороннего софта для этого. Чего только стоит самый, пожалуй, простой взлом через ассемблерную команду NOP.
Какой же заголовок громкий.
Как по мне то никуда он не ведёт. Давайте дождёмся что-то свежее и будет ли вообще он когда-то.
Их / его, ещё могут если захотят, взять за яйки и не будет этих взломщиков.
Я сам бы не отказался, погонять в пару игр, ну они более менее свежие. Ну радоваться взлому, игры не очень свежей, ну такое себе.
И если это прямо так легко, чего новое что-то не ломают. Так бы да сразу бы поняли, что это все серьёзно.
Ладно поживём увидим, ну я что-то в это не верю все.
Да я проще подожду, пока разработчики сами удалят Denuvo из игры.
Из всех игр я бы сыграл разве что в Догму 2 и Stellar Blade.
Хотя удаление защиты из игры может затянуться на десятилетия... Уже было с просто потому что 3.
Проще, уже скидки в 70-90%+- подождать, и за это время уже можно, на чем угодно накопит деньги.
Чем ждать дохрена лет.
Там была другая система лицензии по сути бессрочная, да игра была давно на торренте.