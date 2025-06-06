MP1st: ремейк Persona 4 анонсируют на предстоящем Xbox Showcase

По данным издания MP1st, студия Atlus работает над масштабным ремейком культовой JRPG Persona 4. Официальный анонс проекта состоится 8 июня в рамках мероприятия Xbox Showcase. Источники MP1st неоднократно подтверждали свою достоверность утечками о будущих релизах.

Игра разрабатывается для PC, Xbox Series X/S и PS5. Данных о выходе на Nintendo Switch 2 пока нет — возможно, порт появится позже. Ожидается, что ремейк получит значительные улучшения по аналогии с Persona 3 Reload:

Полностью обновлённая графика в современном стиле.

Переработанная боевая система и геймплейные механики.

Новые сюжетные вставки, углубляющие характеры персонажей.

Дата выхода Persona 4 Remake на данный момент неизвестна.