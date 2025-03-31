Persona 4 Remake может появиться в Xbox Game Pass на старте

Новая игра серии Persona может попасть в Xbox Game Pass в день релиза, если верить информации инсайдера Extas1s. По его словам, в сервисе подписки Microsoft в ближайшее время может появиться Persona 4 Remake.

Этот слух выглядит правдоподобно, особенно если вспомнить, что Persona 3 Reload тоже стала доступна в Game Pass с первого дня. Возможно, между Microsoft, Sega и Atlus сложилась традиция — выпускать ремейки классических частей в подписке, тогда как Persona 6, скорее всего, будет продаваться отдельно по стандартной премиум-модели.

Стоит отметить, что Atlus пока не анонсировала Persona 4 Remake, однако недавно компания зарегистрировала подозрительный веб-домен. В последние месяцы появлялось много утечек, намекающих на возможный ремейк.

Если игра действительно существует, ее релиз может быть приурочен к выходу Persona 6. Официальные новости могут появиться уже в ближайшие месяцы.