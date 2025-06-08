Persona 4 Revival официально анонсирована - легендарная игра возвращается на новые платформы в новом виде

После долгих спекуляций Atlus наконец официально подтвердила ремейка культовой игры Persona 4. На Xbox Games Showcase 2025 был представлен анонс Persona 4 Revival, которая выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Слухи о ремейке ходили давно — несколько актёров озвучивания публично заявили, что не вернутся к своим ролям, что лишь подогревало ожидания фанатов. Изначально Persona 4 вышла на PS2 в 2008 году, затем получила издание Persona 4: Golden с дополнительным контентом на PlayStation Vita, а позже и на другие платформы — ПК, Switch, Xbox и PlayStation 4.
Новое переиздание обещает обновлённую графику и современные улучшения, продолжая традиции успешного ремейка Persona 3 Reload, который дебютировал в 2023 году. Persona 4 Revival даст шанс как старым поклонникам, так и новичкам заново окунуться в одну из самых любимых JRPG последних лет.
Легендарная игра это ведьмак 3, а персона это всегда ноунейм серия была
Как же по факту реакций накидали клоунских)
Хвала всем богам... старым и новым, существующим и вымышленным... хвала всем! Ура! Я дождался ремейка сего гениального шедевра! Ура, товарищи! Надеюсь, что русский язык тоже завезут, ибо оригинал пришлось на убогом английском проходить... (русификатор появился сильно позже) Хотелось бы в ремейк на родном языке поиграть.
Persona 4 Golden существует на всех актуальных платформах, что там ремейкать, желтые фильтры на ещё более желтые? Корпорация ещё на релоаде 3 части наживается, а местные уже придумали, как отдать деньги за следующую дойку.
надеюсь будет русский как и у 3й, но я жду 5)
а зачем 5 ждать? она вполне еще пригодна
Ну вроде Атлус последнее время переводят игры.
Да , если в трешке был думаю и тут завезут, правда как то в падлу платить за ремейк игры 2008 года фулл прайс) А потом еще и чтобы апнуть до аля "Голден" столько же)
интересно.
Только вот когда так и не сказали. Плюс зная атласов они еще выпустят без длс персонажа.
Ролик максимально ленивый, но да ладно. О контенте из Голден пока ни слова?
Очередная бюджетная, азиатская дрочильня на 100 часов? Идëт мимо.
Ощущение как будто атлус заставили сделать этот анонс. Несколько пустых локаций, проблемы с освещением. Но радует что хотя бы эта игра существует, одна из самых ламповых rpg