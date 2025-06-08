Persona 4 Revival официально анонсирована - легендарная игра возвращается на новые платформы в новом виде

После долгих спекуляций Atlus наконец официально подтвердила ремейка культовой игры Persona 4. На Xbox Games Showcase 2025 был представлен анонс Persona 4 Revival, которая выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC.

Слухи о ремейке ходили давно — несколько актёров озвучивания публично заявили, что не вернутся к своим ролям, что лишь подогревало ожидания фанатов. Изначально Persona 4 вышла на PS2 в 2008 году, затем получила издание Persona 4: Golden с дополнительным контентом на PlayStation Vita, а позже и на другие платформы — ПК, Switch, Xbox и PlayStation 4.

Новое переиздание обещает обновлённую графику и современные улучшения, продолжая традиции успешного ремейка Persona 3 Reload, который дебютировал в 2023 году. Persona 4 Revival даст шанс как старым поклонникам, так и новичкам заново окунуться в одну из самых любимых JRPG последних лет.