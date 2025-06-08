По словам инсайдера, ремейк Persona 4 получит подзаголовок Revival

Слухи о ремейке Persona 4 активно циркулируют в преддверии Xbox Games Showcase 2025. Согласно инсайдеру Pyoro, игра получит подзаголовок Revival, что намекает не только на возвращение культовой JRPG, но и на глубокую переработку проекта. В подтверждение он опубликовал логотип игры — и ранее его утечки уже сбывались, включая анонсы Sonic Racing: CrossWorlds и игр на презентациях Nintendo.

По данным MP1st, ремейк действительно находится в разработке в студии Atlus. Его релиз запланирован на PC, Xbox Series X|S и PS5. О возможной версии для Nintendo Switch 2 пока не сообщается, но она, вероятно, появится позже.

Главная интрига — на основе какой версии будет строиться ремейк: оригинальной или улучшенной Persona 4 Golden. Хотя Atlus ранее заявляла о намерении выпускать дополнения вместо расширенных переизданий, впечатляющие продажи DLC Episode Aigis для Persona 3 Reload могли изменить подход студии.

Ожидается, что Persona 4 Revival получит полностью обновлённую графику, переработанную боевую систему и новые сюжетные сцены. Официальный анонс проекта должен состояться сегодня вечером.