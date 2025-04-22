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Persona 4 10.07.2008
Ролевая, Пошаговая
8.7 237 оценок

Похоже, что Atlus и Sega собираются представить Persona 4 Remake уже совсем скоро

butcher69 butcher69

Похоже, Atlus и Sega вовсю готовятся к анонсу ремейка Persona 4 — и это может состояться совсем скоро. После успеха Persona 3 Reload в 2024 году, слухи о новой переработке стали набирать обороты. 20 марта пользователи заметили регистрацию домена P4RE.JP, что, вероятно, расшифровывается как Persona 4 Remake.

Похоже, ремейк Persona 4 действительно в разработке - Atlus зарегистрировала подозрительный домен

Вчера, 21 апреля, домен был обновлён, что обычно предшествует официальным анонсам. По данным Persona Central, такая практика уже наблюдалась при запуске других игр серии.

Инсайдеры также сообщают, что ремейк могут представить 8 июня на Xbox Games Showcase. Хотя это может намекать на эксклюзивность, напомним, Persona 3 Reload также впервые показали на презентации Xbox, но она вышла и на других платформах.

Официально анонсирован ремейк Persona 3 с подзаголовком Reload - релиз в следующем году

Пока что ни Atlus, ни Sega не дали официальных комментариев. Поэтому все новости о Persona 4 Remake стоит воспринимать как слухи — но, с учетом обилия косвенных намеков, весьма обнадёживающие.

4
2
Persona 4
10.07.2008
Комментарии: 2
Ваш комментарий
PuHAC

Хотелось бы шестую персону. Но и ремейк четвертой хорошо. 

1
shurasick876

Ух, жаришка!