Похоже, что Atlus и Sega собираются представить Persona 4 Remake уже совсем скоро

Похоже, Atlus и Sega вовсю готовятся к анонсу ремейка Persona 4 — и это может состояться совсем скоро. После успеха Persona 3 Reload в 2024 году, слухи о новой переработке стали набирать обороты. 20 марта пользователи заметили регистрацию домена P4RE.JP, что, вероятно, расшифровывается как Persona 4 Remake.

Вчера, 21 апреля, домен был обновлён, что обычно предшествует официальным анонсам. По данным Persona Central, такая практика уже наблюдалась при запуске других игр серии.

Инсайдеры также сообщают, что ремейк могут представить 8 июня на Xbox Games Showcase. Хотя это может намекать на эксклюзивность, напомним, Persona 3 Reload также впервые показали на презентации Xbox, но она вышла и на других платформах.

Пока что ни Atlus, ни Sega не дали официальных комментариев. Поэтому все новости о Persona 4 Remake стоит воспринимать как слухи — но, с учетом обилия косвенных намеков, весьма обнадёживающие.