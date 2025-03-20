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Persona 4 10.07.2008
Ролевая, Пошаговая
8.7 232 оценки

Похоже, ремейк Persona 4 действительно в разработке - Atlus зарегистрировала подозрительный домен

butcher69 butcher69

Похоже, Atlus действительно готовит ремейк Persona 4 – в сети обнаружено зарегистрированное 20 марта доменное имя p4re.jp, которое намекает на скорый анонс Persona 4 Reload.

Находку сделал пользователь X (Twitter) и YouTube-блогер ScrambledFaz. Он отметил, что в 2023 году Atlus зарегистрировала аналогичный домен p3re.jp, а вскоре после этого официально представила Persona 3 Reload. История, похоже, повторяется – только на этот раз речь идёт о Persona 4.

Хотя пока это лишь догадки, вероятность анонса весьма высока. Persona 3 Reload стала самой быстро продаваемой игрой в истории Atlus и получила восторженные отзывы критиков. Если студия продолжит в том же духе, то Persona 4 Reload может стать ещё одним хитом. Остаётся ждать официального подтверждения.

30
13
Persona 4
10.07.2008
Комментарии: 13
Ваш комментарий
-zotik-

Говорят это лучшая игра серии. Жду 5ку

0
Hall_1920

Рояль буквально ультимативное издание игры. Макс её перевыпуск на новых консолях. Ой, так же и произошло. Лол

1
-zotik- Hall_1920

Формально оно вышло только на пс4. Но в ремейк 3ки оф локализация есть. Если и в 4ке будет то это топ, а значит будет шанс и что 5ке будет.

Ну а самое главное если 5ку решат ремейкнуть то это будет в 30+ годах релиз

0
maximus388

Нет никакого смысла в ремейке пятерки. Ее и так из-за ряда версий продали на все утюги. Роял-издание выглядит нормально по сравнению с 4-й частью, включая максимально возможный контент. Продается это все с большими скидками, платить очередной раз за какие-то улучшения -- крайне сомнительно. Тот же свежий Метафор кроме сеттинга визуально не отличается. Русификатор давно есть, для чего ты ждешь, не ясно.

Другое дело -- продолжение серии, которое давно анонсировали, но информации никакой. Может, в этом году наконец-то покажут и расскажут про 6-ку. Вот там по идее должен быть качественный скачок, иначе поклонники просто не поймут.
Правда, если новость выше не фейк, то релиз отложат еще на год-другой.

1
antonborisov198

Так и есть)

0
-zotik- maximus388

Если жду значит нужно

-3
KeenInti

Жаль что скидки наверное не будет при наличии оригинала. Сейчас перепрохожу четвёрку в стиме второй раз. Первый раз на пиратке, а на нг в стиме купил.

0
The Great Troll

P3 - лучшая!

0
Silent Sergey

Классно. Очень жду ремейк Persona 4. Очень понравилось как они ремейкнули Persona 3, с удовольствием переигрывал.

0
Davlogoff WOT

Ждем всем селом еще один хит, Главное чтоб дед 47 радовался после этого и начал всем своим фанатом продавал саму игру или геймпасс =)))))

-1
PermResident

что за дед?

0
Vladislav Berlin PermResident

дед47, он же продавец геймпасс, а если понятнее DeadP47)

-1
PermResident Vladislav Berlin

мошоночный сосальщик и релокант РайкерХакери, так бы сразу и писали.

0