Похоже, ремейк Persona 4 действительно в разработке - Atlus зарегистрировала подозрительный домен

Похоже, Atlus действительно готовит ремейк Persona 4 – в сети обнаружено зарегистрированное 20 марта доменное имя p4re.jp, которое намекает на скорый анонс Persona 4 Reload.
Находку сделал пользователь X (Twitter) и YouTube-блогер ScrambledFaz. Он отметил, что в 2023 году Atlus зарегистрировала аналогичный домен p3re.jp, а вскоре после этого официально представила Persona 3 Reload. История, похоже, повторяется – только на этот раз речь идёт о Persona 4.
Хотя пока это лишь догадки, вероятность анонса весьма высока. Persona 3 Reload стала самой быстро продаваемой игрой в истории Atlus и получила восторженные отзывы критиков. Если студия продолжит в том же духе, то Persona 4 Reload может стать ещё одним хитом. Остаётся ждать официального подтверждения.
Говорят это лучшая игра серии. Жду 5ку
Рояль буквально ультимативное издание игры. Макс её перевыпуск на новых консолях. Ой, так же и произошло. Лол
Формально оно вышло только на пс4. Но в ремейк 3ки оф локализация есть. Если и в 4ке будет то это топ, а значит будет шанс и что 5ке будет.
Ну а самое главное если 5ку решат ремейкнуть то это будет в 30+ годах релиз
Нет никакого смысла в ремейке пятерки. Ее и так из-за ряда версий продали на все утюги. Роял-издание выглядит нормально по сравнению с 4-й частью, включая максимально возможный контент. Продается это все с большими скидками, платить очередной раз за какие-то улучшения -- крайне сомнительно. Тот же свежий Метафор кроме сеттинга визуально не отличается. Русификатор давно есть, для чего ты ждешь, не ясно.
Другое дело -- продолжение серии, которое давно анонсировали, но информации никакой. Может, в этом году наконец-то покажут и расскажут про 6-ку. Вот там по идее должен быть качественный скачок, иначе поклонники просто не поймут.
Правда, если новость выше не фейк, то релиз отложат еще на год-другой.
Так и есть)
Если жду значит нужно
Жаль что скидки наверное не будет при наличии оригинала. Сейчас перепрохожу четвёрку в стиме второй раз. Первый раз на пиратке, а на нг в стиме купил.
P3 - лучшая!
Классно. Очень жду ремейк Persona 4. Очень понравилось как они ремейкнули Persona 3, с удовольствием переигрывал.
Ждем всем селом еще один хит, Главное чтоб дед 47 радовался после этого и начал всем своим фанатом продавал саму игру или геймпасс =)))))
что за дед?
дед47, он же продавец геймпасс, а если понятнее DeadP47)
мошоночный сосальщик и релокант РайкерХакери, так бы сразу и писали.