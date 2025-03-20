Похоже, ремейк Persona 4 действительно в разработке - Atlus зарегистрировала подозрительный домен

Похоже, Atlus действительно готовит ремейк Persona 4 – в сети обнаружено зарегистрированное 20 марта доменное имя p4re.jp, которое намекает на скорый анонс Persona 4 Reload.

Находку сделал пользователь X (Twitter) и YouTube-блогер ScrambledFaz. Он отметил, что в 2023 году Atlus зарегистрировала аналогичный домен p3re.jp, а вскоре после этого официально представила Persona 3 Reload. История, похоже, повторяется – только на этот раз речь идёт о Persona 4.

Хотя пока это лишь догадки, вероятность анонса весьма высока. Persona 3 Reload стала самой быстро продаваемой игрой в истории Atlus и получила восторженные отзывы критиков. Если студия продолжит в том же духе, то Persona 4 Reload может стать ещё одним хитом. Остаётся ждать официального подтверждения.