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Persona 4 10.07.2008
Ролевая, Пошаговая
8.7 217 оценок

Слух: на предстоящей Xbox Developer_Direct могут анонсировать Persona 4 Remake

butcher69
Новости

В сети активно обсуждается возможность анонса ремейка Persona 4 на предстоящем Developer_Direct от Xbox. Давно позабытый инсайдер The Snitch предположил это, опубликовав изображение с силуэтом главного героя Persona 4 и телевизорами на фоне.

Хотя само изображение оказалось обрезанным скриншотом из Workshop для Wallpaper Engine, внимание пользователей привлекли комментарии The Snitch. Он утверждает, что ничего не знает наверняка, но указывает на сходство экранов с тизером четвертой игры, ожидаемой на Developer_Direct. Также он предполагает, что ремейк может сразу войти в Xbox Game Pass.

Developer_Direct состоится 23 января в 21:00 по московскому времени, так что поклонникам остается только ждать и готовить попкорн.

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5
Persona 4
10.07.2008
Комментарии: 5
Ваш комментарий
shurasick876

Лучшая часть - имхо.

2
SatirDog

Да вроде она и Сейчас неплохо смотрится, вот тройка да была устаревшей, а четверка ну ХЗ.

0
Baka Mitai

уместнее было бы ремейк 2-й персоны сделать. Но и 4-ка ремейкнутая тоже неплохо. С учётом что там устаревшая графика. Про неудобный интерфейс вообще молчу

1
Baka Mitai

Как говорят: мечтать не вредно. Посмотрим по факту что анонсируют. Если и правда ремейк 4-й Персоны, то это збс. Ремейк 3-й части зашёл.

0
GremlinGOD

Как по мне немного рановато, было бы здорово увидеть анонс на 10ти летие четверки

0