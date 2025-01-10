Слух: на предстоящей Xbox Developer_Direct могут анонсировать Persona 4 Remake

В сети активно обсуждается возможность анонса ремейка Persona 4 на предстоящем Developer_Direct от Xbox. Давно позабытый инсайдер The Snitch предположил это, опубликовав изображение с силуэтом главного героя Persona 4 и телевизорами на фоне.
Хотя само изображение оказалось обрезанным скриншотом из Workshop для Wallpaper Engine, внимание пользователей привлекли комментарии The Snitch. Он утверждает, что ничего не знает наверняка, но указывает на сходство экранов с тизером четвертой игры, ожидаемой на Developer_Direct. Также он предполагает, что ремейк может сразу войти в Xbox Game Pass.
Developer_Direct состоится 23 января в 21:00 по московскому времени, так что поклонникам остается только ждать и готовить попкорн.
Лучшая часть - имхо.
Да вроде она и Сейчас неплохо смотрится, вот тройка да была устаревшей, а четверка ну ХЗ.
уместнее было бы ремейк 2-й персоны сделать. Но и 4-ка ремейкнутая тоже неплохо. С учётом что там устаревшая графика. Про неудобный интерфейс вообще молчу
Как говорят: мечтать не вредно. Посмотрим по факту что анонсируют. Если и правда ремейк 4-й Персоны, то это збс. Ремейк 3-й части зашёл.
Как по мне немного рановато, было бы здорово увидеть анонс на 10ти летие четверки