Atlus считает что Persona помогла вернуть популярность пошаговым RPG

Руководитель P-Studio и продюсер серии Persona 5 Royal Кадзухиса Вада заявил, что рост популярности Persona мог сыграть свою роль в новом всплеске интереса к пошаговым RPG, хотя в самой Atlus не считают это главным фактором.

По словам Вады, студия никогда не отказывалась от пошаговой системы даже в те времена, когда многие крупные JRPG-серии переходили к экшен-боям и механикам в реальном времени. Он отметил, что для Atlus пошаговые сражения — это не просто «жанровая особенность», а часть философии разработки.

Разработчик объяснил, что Persona всегда делала акцент на продуманных решениях и психологическом напряжении персонажей, а пошаговый формат лучше всего подходит для подобного подхода. В Atlus считают, что возможность принимать решения без спешки помогает глубже передать внутренние конфликты героев.

На фоне успеха таких игр, как Baldur's Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33, интерес к пошаговым RPG заметно вырос, однако Atlus подчёркивает, что Persona придерживалась этой формулы задолго до её нового всплеска популярности.

При этом другие известные франшизы, включая Final Fantasy XVI и серию Like a Dragon, за последние годы активно экспериментировали с боевыми системами и экшен-элементами.