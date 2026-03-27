Good Smile Company анонсировала новые фигурки Макото и Анн из Persona 5 Royal

Компании Atlus и Good Smile Company открыли предзаказы на коллекционные фигурки Макото Ниидзимы (Queen) и Анн Такамаки (Panther) из серии POP UP PARADE по мотивам Persona 5 Royal. Стоимость каждой модели составляет $63,99 (приблизительно 5 900 рублей), а прием заявок продлится до 20 мая 2026 года. Ожидается, что доставка заказов покупателям начнется в начале 2027 года.

Напомним, что разработке находится полноценный ремейк четвертой части серии, который получит подзаголовок Persona 4 Revival. Хотя точная дата выхода проекта пока держится в секрете, разработчики из Atlus обещают представить обновленную классику с учетом современных технических стандартов.

Ремейк Persona 4 выйдет на PS5, Xbox Series и ПК, а также станет доступна в библиотеке Game Pass в день запуска. Это позволит широкому кругу игроков оценить обновленную версию легендарной JRPG сразу на нескольких актуальных платформах.