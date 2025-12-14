Хакер voices38 раскритиковал метод взлома Denuvo с помощью гипервизора

На фоне новости о выходе бета-версии взлома защиты Denuvo для игры Persona 5 Royal от группы MKDEV, известный в сообществе хакер под псевдонимом voices38 выступил с резкой критикой использованного метода.

По мнению MKDEV, классические подходы взлома исчерпали себя перед лицом современных сложных проверок Denuvo на уровне ядра и процессора. По их мнению, гипервизор - это единственный жизнеспособный вариант для работы с Denuvo в долгосрочной перспективе, который снимает с взломщиков львиную долю самой трудоемкой работы, автоматизируя обход ключевых механизмов защиты. Однако voices38 считает такой путь тупиковым и опасным.

Использование гипервизора - это плохая идея, которая может привести к непредсказуемому поведению. Это плохой способ взлома защиты. Любое обновление Windows может легко сломать такой взлом в будущем.

Хакер подчеркнул, что, по его мнению, качественный и надежный взлом должен быть самодостаточным и не требовать от пользователя установки дополнительного потенциально нестабильного программного обеспечения.

Правильный взлом никогда не должен требовать от вас запуска драйвера в системе или использования любых других методов, которые может сломать обновление Windows. Это правило, которого я строго придерживаюсь.

voices38 подчеркнул, что в своих взломах он никогда не будет пользоваться этим способом.