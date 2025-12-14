ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Persona 5 Royal 04.04.2017
Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 832 оценки

Хакер voices38 раскритиковал метод взлома Denuvo с помощью гипервизора

2BLaraSex 2BLaraSex

На фоне новости о выходе бета-версии взлома защиты Denuvo для игры Persona 5 Royal от группы MKDEV, известный в сообществе хакер под псевдонимом voices38 выступил с резкой критикой использованного метода.

MKDEV взломали Denuvo в Persona 5 Royal: группа заявляет, что гипервизор - путь к взлому Denuvo в день релиза

По мнению MKDEV, классические подходы взлома исчерпали себя перед лицом современных сложных проверок Denuvo на уровне ядра и процессора. По их мнению, гипервизор - это единственный жизнеспособный вариант для работы с Denuvo в долгосрочной перспективе, который снимает с взломщиков львиную долю самой трудоемкой работы, автоматизируя обход ключевых механизмов защиты. Однако voices38 считает такой путь тупиковым и опасным.

Использование гипервизора - это плохая идея, которая может привести к непредсказуемому поведению. Это плохой способ взлома защиты. Любое обновление Windows может легко сломать такой взлом в будущем.

Хакер подчеркнул, что, по его мнению, качественный и надежный взлом должен быть самодостаточным и не требовать от пользователя установки дополнительного потенциально нестабильного программного обеспечения.

Правильный взлом никогда не должен требовать от вас запуска драйвера в системе или использования любых других методов, которые может сломать обновление Windows. Это правило, которого я строго придерживаюсь.

voices38 подчеркнул, что в своих взломах он никогда не будет пользоваться этим способом.

39
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
Rebecca Allbrook

оппа, сам нихрена не может, а других критикует. Прям как роскомнадзор, забанил роблокс, а альтернативы нет.. И сейчас куча пориджей уничтожает личку Пескова и Мизулиной 🤣🤣 Вроде разные вариации, а суть одна и таже.

26
MNM 777

жалко детей конечно

11
jax baron

"оппа, сам нихрена не может"

как бы чел с одного шага 7 игр с дюневой взломал в ноябре - многое такое не могли, покажи лучше мкдв чё то не очень будут ломать опять канут в небытие.

4
PaPa Sierra

Дорогой voices38! Взломай пожалуйста, Dead Space Remake самодостаточно, ну всё как ты умеешь, а то твои коллеги ломают всякую хрень никому не нужную. Уважь нас. Спасибо.

15
thepost

Хакер voices38 взламывает в основном всякий хлам.

12
Giggity

Судя по блогу он и хлам не взламывает сейчас, а просто языком чешет

4
samosan

Лучше "плохой" способ, чем никакой.

9
JustA_NiceGuy

Потом в один день этот гипервизор украдёт у тебя данные карты и ты запоёшь по-другому))

WerGC

все способы хороши,главное чтоб результат был

9
Egik81

Самое хреновое, когда в сообществе объединённым единой целью. В данном случае исследованием в области систем защиты. Начинаются вот такие конфликты. Я думаю лучшим способом просто каждому сделать, как он хочет, а время покажет, кто и насколько был прав.

6
jax baron

я давно говорил что надо было всем объединиться - и когда было много багов у дюневы (2017г) надо было её умертвить - но они не стали вот и мучаемся сейчас.

Gords
Правильный взлом никогда не должен требовать от вас запуска драйвера в системе или использования любых других методов,

С одной стороны да, если взлом не самодостаточен и требует каких-то танцев с бубном, то и на фиг надо. С другой стороны, если это позволяет очень быстро обходить защиту, и если этот метод легко доступен для хакеров, то он будет явно популярнее, чем если только один человек сможет ломать денуву. В общем, как говорится, ребята, давайте жить дружно и использовать всё, что возможно.

4
jax baron

проблема в том что обход может блокнуть ирдето - и полетит опять всё на помойку

3
YouTube_GamesTezi
Правильный взлом никогда не должен требовать от вас запуска драйвера в системе или использования любых других методов, которые может сломать обновление Windows. Это правило, которого я строго придерживаюсь.

Ну ОК, пусть будет дополнительное ПО, лучше иногда обновлять доп ПО и получить взлом сегодня всех новинок, чем без доп. ПО и получить взлом через 2 года пары игр. Этот гипервизор не будет же стоять на месте, его же тоже будут совершенствовать, развивать.

3
Neradzurri

Какое на фиг обновление виндовс, если он тоже ломаный?))

3
art1k0215

По факту. Нахрен такие взломы которые щас работают а через год тебя на рабочий стол выкидывают.

2
AceTheKing

А в чем принципиальное отличие от текущих "правильных" взломов? Обновление 24H2 точно так же поломало практически все взломы Denuvo. А его "правильный" взлом Shin Megami Tensei 3: Nocturne и вовсе у половины пользователей не работает. Для NFS HP R тоже крякфикс потребовался. В Starlink Battle for Atlas DLC не работают. И это он лишь старыми еще занимается.

Лучше получить быстрый взлом с помощью гипервизора, чем получить правильный взлом через 3-4 года (который в итоге точно так же не будет работать у части пользователей и сломается после очередного обновления Винды). Многие издатели сами бы убежали от Denuvo, если бы начали выходить быстрые взломы с помощью гипервизора, ибо им плевать - правильно взломано или неправильно, если в итоге игра лежит на торрентах в первую неделю. А многие из оставшихся еще бы и удаляли Denuvo даже после такого взлома, лишь бы дальше не платить за неё. Это в итоге сильно бы сократило пиратам работу в принципе.

В Denuvo вероятно сидят и ржут с этой пиратской правильности и благородства от отказа Гипервизора и Кернела.

3
HellowRainbow

По факту сейчас игру пройдут, а черег год про нее никто и не вспомнит

2
AceTheKing HellowRainbow

Так и есть. Ломали бы гипервизором быстро релизные версии/обновления, а финальное когда-нибудь (если так и не удалят Денуво) уже по-правильному - было бы больше толку. Если бы Денуво не могла защитить игру в первую неделю, то многие издатели бы в принципе от неё отказались.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ