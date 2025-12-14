Хакер voices38 раскритиковал метод взлома Denuvo с помощью гипервизора

На фоне новости о выходе бета-версии взлома защиты Denuvo для игры Persona 5 Royal от группы MKDEV, известный в сообществе хакер под псевдонимом voices38 выступил с резкой критикой использованного метода.
По мнению MKDEV, классические подходы взлома исчерпали себя перед лицом современных сложных проверок Denuvo на уровне ядра и процессора. По их мнению, гипервизор - это единственный жизнеспособный вариант для работы с Denuvo в долгосрочной перспективе, который снимает с взломщиков львиную долю самой трудоемкой работы, автоматизируя обход ключевых механизмов защиты. Однако voices38 считает такой путь тупиковым и опасным.
Использование гипервизора - это плохая идея, которая может привести к непредсказуемому поведению. Это плохой способ взлома защиты. Любое обновление Windows может легко сломать такой взлом в будущем.
Хакер подчеркнул, что, по его мнению, качественный и надежный взлом должен быть самодостаточным и не требовать от пользователя установки дополнительного потенциально нестабильного программного обеспечения.
Правильный взлом никогда не должен требовать от вас запуска драйвера в системе или использования любых других методов, которые может сломать обновление Windows. Это правило, которого я строго придерживаюсь.
voices38 подчеркнул, что в своих взломах он никогда не будет пользоваться этим способом.
оппа, сам нихрена не может, а других критикует. Прям как роскомнадзор, забанил роблокс, а альтернативы нет.. И сейчас куча пориджей уничтожает личку Пескова и Мизулиной 🤣🤣 Вроде разные вариации, а суть одна и таже.
жалко детей конечно
"оппа, сам нихрена не может"
как бы чел с одного шага 7 игр с дюневой взломал в ноябре - многое такое не могли, покажи лучше мкдв чё то не очень будут ломать опять канут в небытие.
Дорогой voices38! Взломай пожалуйста, Dead Space Remake самодостаточно, ну всё как ты умеешь, а то твои коллеги ломают всякую хрень никому не нужную. Уважь нас. Спасибо.
Хакер voices38 взламывает в основном всякий хлам.
Судя по блогу он и хлам не взламывает сейчас, а просто языком чешет
Лучше "плохой" способ, чем никакой.
Потом в один день этот гипервизор украдёт у тебя данные карты и ты запоёшь по-другому))
все способы хороши,главное чтоб результат был
Самое хреновое, когда в сообществе объединённым единой целью. В данном случае исследованием в области систем защиты. Начинаются вот такие конфликты. Я думаю лучшим способом просто каждому сделать, как он хочет, а время покажет, кто и насколько был прав.
я давно говорил что надо было всем объединиться - и когда было много багов у дюневы (2017г) надо было её умертвить - но они не стали вот и мучаемся сейчас.
С одной стороны да, если взлом не самодостаточен и требует каких-то танцев с бубном, то и на фиг надо. С другой стороны, если это позволяет очень быстро обходить защиту, и если этот метод легко доступен для хакеров, то он будет явно популярнее, чем если только один человек сможет ломать денуву. В общем, как говорится, ребята, давайте жить дружно и использовать всё, что возможно.
проблема в том что обход может блокнуть ирдето - и полетит опять всё на помойку
Ну ОК, пусть будет дополнительное ПО, лучше иногда обновлять доп ПО и получить взлом сегодня всех новинок, чем без доп. ПО и получить взлом через 2 года пары игр. Этот гипервизор не будет же стоять на месте, его же тоже будут совершенствовать, развивать.
Какое на фиг обновление виндовс, если он тоже ломаный?))
По факту. Нахрен такие взломы которые щас работают а через год тебя на рабочий стол выкидывают.
А в чем принципиальное отличие от текущих "правильных" взломов? Обновление 24H2 точно так же поломало практически все взломы Denuvo. А его "правильный" взлом Shin Megami Tensei 3: Nocturne и вовсе у половины пользователей не работает. Для NFS HP R тоже крякфикс потребовался. В Starlink Battle for Atlas DLC не работают. И это он лишь старыми еще занимается.
Лучше получить быстрый взлом с помощью гипервизора, чем получить правильный взлом через 3-4 года (который в итоге точно так же не будет работать у части пользователей и сломается после очередного обновления Винды). Многие издатели сами бы убежали от Denuvo, если бы начали выходить быстрые взломы с помощью гипервизора, ибо им плевать - правильно взломано или неправильно, если в итоге игра лежит на торрентах в первую неделю. А многие из оставшихся еще бы и удаляли Denuvo даже после такого взлома, лишь бы дальше не платить за неё. Это в итоге сильно бы сократило пиратам работу в принципе.
В Denuvo вероятно сидят и ржут с этой пиратской правильности и благородства от отказа Гипервизора и Кернела.
По факту сейчас игру пройдут, а черег год про нее никто и не вспомнит
Так и есть. Ломали бы гипервизором быстро релизные версии/обновления, а финальное когда-нибудь (если так и не удалят Денуво) уже по-правильному - было бы больше толку. Если бы Денуво не могла защитить игру в первую неделю, то многие издатели бы в принципе от неё отказались.