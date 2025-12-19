MKDEV представили новый метод взлома Denuvo в Persona 5 Royal с помощью гипервизора

Как стало известно, группа MKDEV выпустила новую версию взлома для Persona 5 Royal. В отличии от предыдущего взлома, который был предназначен для версии 1.03b, в этот раз MKDEV решили испытать совершенно новый метод взлома Denuvo для версии игры 1.04 с помощью гипервизора, чего раньше не делал никто.

По словам группы, взлом для 1.03b уже совсем скоро выйдет из состояния бета-тестирования и будет готов для публичного использования - впрочем пользователи уже сейчас используют его и не испытывают каких-либо серьезных проблем.

Ранее MKDEV заявили, что взлом через гипервизор потенциально открывает для пиратов очень быстрый взлом новинок, поскольку данный метод позволяет обойти большинство сложных проверок Denuvo, избавляя взломщика от уймы рутинной работы. В свою очередь voices38 считает, что это не лучший способ для взлома Denuvo, поскольку при таком подходе всегда есть вероятность, что взлом перестанет работать после обновлений Windows/драйверов или других компонентов.

Планируют ли MKDEV и в дальнейшем делать взломы с помощью гипервизора - на данный момент неизвестно. Ранее в NFO к Persona 5 Royal они заявили, что эта игра - исключение и они не планируют выпускать другие взломы, но есть вероятность, что в будущем группа всё же решит пересмотреть свои планы - особенно если тестирование взлома с помощью гипервизора окажется успешным.