MKDEV представили новый метод взлома Denuvo в Persona 5 Royal с помощью гипервизора

Как стало известно, группа MKDEV выпустила новую версию взлома для Persona 5 Royal. В отличии от предыдущего взлома, который был предназначен для версии 1.03b, в этот раз MKDEV решили испытать совершенно новый метод взлома Denuvo для версии игры 1.04 с помощью гипервизора, чего раньше не делал никто.
По словам группы, взлом для 1.03b уже совсем скоро выйдет из состояния бета-тестирования и будет готов для публичного использования - впрочем пользователи уже сейчас используют его и не испытывают каких-либо серьезных проблем.
Ранее MKDEV заявили, что взлом через гипервизор потенциально открывает для пиратов очень быстрый взлом новинок, поскольку данный метод позволяет обойти большинство сложных проверок Denuvo, избавляя взломщика от уймы рутинной работы. В свою очередь voices38 считает, что это не лучший способ для взлома Denuvo, поскольку при таком подходе всегда есть вероятность, что взлом перестанет работать после обновлений Windows/драйверов или других компонентов.
Планируют ли MKDEV и в дальнейшем делать взломы с помощью гипервизора - на данный момент неизвестно. Ранее в NFO к Persona 5 Royal они заявили, что эта игра - исключение и они не планируют выпускать другие взломы, но есть вероятность, что в будущем группа всё же решит пересмотреть свои планы - особенно если тестирование взлома с помощью гипервизора окажется успешным.
Да пошел этот voices38. Пусть сидит дальше взламывает свои Pro Evolution Soccer 2008.
Если ты не читал предыдущую новость. То мне тебя жаль, гипервизор не всегда будет качественный взлом. А voices38 может качественно взламывать, чтобы без ошибок игра работала, чем гипервизор.
Так что, гипервизор и voices38 нужны.
Ты хоть знаешь,в чём именно заключается "стандартный" метод взлома и почему он "качественней" гипервизора? Или как обычно за громкие имена впрягаемся в теме вообще не разбираясь?
Да мне плевать на эти тех.особенности. Только что мешает? Пусть будут другие хакеры с гипервизором, а voices38 без гипервизора. Разные кряки будут, чтобы работали на всех компах.
Были случаи, когда на новом ОС не запускались кряки в старых играх.
лучше быстрый взлом как по мне , что бы разрабы призадумались , стоит ли вообще ставить защиту , так как основной пик продаж у игр в первые несколько месяцев
хахах, недавно чел втирал, что нужно наоборот перестать взламывать игры, что бы разработчики перестали защиту ставить.
это где я такое писал ? напомни , или ты не про меня ?
а ты увидел местоимение "ты"?
вот так куплю игры по макс скидкам, а их тогда взломают, закон подлости, почему так долго к этому шли
Вот так возьму игру из бесплатной раздачи, а они её через пару дней взломают) Закон подлости, почему так долго к этому шли...
Пусть SMT тогда Войс ломает.
а какой? пятёрка честно говорят даже не стоит того что бы в неё играть
что c 5 не так?
Вот в этом беда. Их доводы про скорость взлома не лишены смысла, но на постоянку они этого делать не собираются. voices38 не признает гипервизор, но хоть взломы делает регулярно(пока). Им бы объеденится а не сратся на форумах своих
прикол в том то и есть если умеете взламывайте - а пока это выглядит как вброс
Если они взламывают игры до играбельного состояния, то это одно, а если их цель - просто пукнуть в вечность, то шли бы они на йух.
Цель всегда пукнуть в вечность и оставить свой запах в истории.
И что не так? Даже с другого конца Земли их пук тебя пронял, у большинство выхлоп уходит только в диван под ж_пой.
Ща будут меряться ....ками )))
Кривой взлом лучше "кривой" Denuvo?)
Гипервизор это ведь множество виртуальных машин на 1 пука?
хз, тоже не знаю, что это.
Гипервизор — это процесс, который отделяет операционную систему компьютера и приложения от базового физического оборудования. Обычно представляет собой программное обеспечение, хотя создаются и встроенные гипервизоры, например, для мобильных устройств.
Проще говоря это своего рода виртуальная машина.
Напоминает взлом в виде NoCD.