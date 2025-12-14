ЧАТ ИГРЫ
Persona 5 Royal 04.04.2017
Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 834 оценки

MKDEV взломали Denuvo в Persona 5 Royal: группа заявляет, что гипервизор - ключ ко взлому Denuvo в день релиза

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня группа MKDEV выпустила бета-версию взлома защиты Denuvo для Persona 5 Royal. PC-версия вышла в 2022 году и долгое время оставалась невзломанной.

Последним взломом Denuvo от MKDEV до текущего момента была FIFA 23 - группа взломала её в 2023 году, после чего решила отойти от дел и даже поделилась некоторыми советами для начинающих взломщиков Denuvo. В своём NFO MKDEV уточнили, что данный взлом - разовый, и они не планируют взлом других игр с Denuvo. Сколько времени потребуется на доработку взлома Persona 5 Royal на данный момент неизвестно.

Вместе со взломом группа так же представила пример кода для взлома Denuvo с помощью гипервизора. MKDEV утверждают, что гипервизор позволяет обойти многочисленные сложные проверки Denuvo, избавляя взломщиков от уймы рутинной работы - от них требуются лишь небольшие доработки взлома и некоторых проверок. При этом в виду специфики работы гипервизора Denuvo не сможет заблокировать данный метод взлома.

MKDEV верят, что с помощью гипервизора у пиратов в будущем появится возможность вновь взламывать игры с Denuvo в день релиза. Остаётся надеяться, что другие взломщики изучат решение с гипервизором от MKDEV и воспользуются им в будущем.

Обновление:

MKDEV выпустили обновление 1.2 для взлома, которое исправляет возможный вылет в начальной катсцене. В целом пользователи отмечают, что взлом стабильный и уже работает без каких-либо особых проблем, но, вероятно, могут потребоваться еще некоторые доработки - бета-тест продолжается.

Who am I really

А что соевые хомячки радуются, игр то нет, а есть СЖВ проекты, сделанные на коленке, на быструю руку, для продажи железок для ПК и конечно процент с этого

64
YummyBayard

Чуть выше гифку сделай, а то тебя из под этого негра не видно.

28
Джек Хорнс

Куча игр выходит и только у нытиков игр нет.

22
Who am I really YummyBayard

Зачем это ты в будущем 🤣

10
Powerful21

Новость как раз для выходного дня-Супер! Так держать!

47
Твой сосед стучит

Молодцы! Хоть и не люблю персону, но за взломом всегда приятно наблюдать.

43
Беккер5443

Персона это же Аниме кто его не любит 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

29
Лидер 666 Беккер5443

адекватные люди не смотрят этот уг

35
Беккер5443 Лидер 666

адекватные люди не читают коментарии и всякую фигню.

19
HellowRainbow

Что плохо для Денуво - то хорошо для нас

35
Дмитрий Ворончихин

Для Денуво плохо, когда её разработчик не покупает. В данном случае ей пох

6
WerGC

чем больше качественных взломщиков денуво тем лучше всем

31
Jerrido112

тебе прямым текстом написано что больше взломов не планируется

9
WerGC Jerrido112

тебе ясно написали есть и другие

8
Джек Хорнс WerGC

Из каторых активен 1.

R01Adil

voices38 твой ход

22
6363

Хорошие новости.

20
Rebecca Allbrook

Как так, а почему не ВойВЫСЕР, который так упорно говорил, что следующий его взлом будет Персона... А точно, он же собирается взломать ПРАГМАТУ 🤣🤣🤣

11
Олег Дудин

Круто. Так держать!

Надеюсь, за них не возьмутся спецслужбы.

10
Лев Левин

Новость конечно замечательная, но блин странно как то "типа мы её взломали но не взломали".
В принципе 5-ка прекрасно проходится на эмуле свича, где я её и проходил.
Честно говоря лучше бы они занялись ремейком тройки.

9
Дмитрий Ворончихин

На эмуляторе, на сколько я знаю, есть проблемы с переводом. Исходя из этого "прекрасным" такое прохождение назвать нельзя

3
Лев Левин Дмитрий Ворончихин

ну не знаю, у меня не было с этим проблем.
там и сюжет был переведён полностью и сошал линки тоже.

2
Артемий Бро Дмитрий Ворончихин

Тоже прошел на эмуле на декоподобной приставке

