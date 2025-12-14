MKDEV взломали Denuvo в Persona 5 Royal: группа заявляет, что гипервизор - ключ ко взлому Denuvo в день релиза

Как стало известно, сегодня группа MKDEV выпустила бета-версию взлома защиты Denuvo для Persona 5 Royal. PC-версия вышла в 2022 году и долгое время оставалась невзломанной.

Последним взломом Denuvo от MKDEV до текущего момента была FIFA 23 - группа взломала её в 2023 году, после чего решила отойти от дел и даже поделилась некоторыми советами для начинающих взломщиков Denuvo. В своём NFO MKDEV уточнили, что данный взлом - разовый, и они не планируют взлом других игр с Denuvo. Сколько времени потребуется на доработку взлома Persona 5 Royal на данный момент неизвестно.

Вместе со взломом группа так же представила пример кода для взлома Denuvo с помощью гипервизора. MKDEV утверждают, что гипервизор позволяет обойти многочисленные сложные проверки Denuvo, избавляя взломщиков от уймы рутинной работы - от них требуются лишь небольшие доработки взлома и некоторых проверок. При этом в виду специфики работы гипервизора Denuvo не сможет заблокировать данный метод взлома.

MKDEV верят, что с помощью гипервизора у пиратов в будущем появится возможность вновь взламывать игры с Denuvo в день релиза. Остаётся надеяться, что другие взломщики изучат решение с гипервизором от MKDEV и воспользуются им в будущем.

Обновление:

MKDEV выпустили обновление 1.2 для взлома, которое исправляет возможный вылет в начальной катсцене. В целом пользователи отмечают, что взлом стабильный и уже работает без каких-либо особых проблем, но, вероятно, могут потребоваться еще некоторые доработки - бета-тест продолжается.