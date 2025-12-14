MKDEV взломали Denuvo в Persona 5 Royal: группа заявляет, что гипервизор - ключ ко взлому Denuvo в день релиза

Как стало известно, сегодня группа MKDEV выпустила бета-версию взлома защиты Denuvo для Persona 5 Royal. PC-версия вышла в 2022 году и долгое время оставалась невзломанной.
Последним взломом Denuvo от MKDEV до текущего момента была FIFA 23 - группа взломала её в 2023 году, после чего решила отойти от дел и даже поделилась некоторыми советами для начинающих взломщиков Denuvo. В своём NFO MKDEV уточнили, что данный взлом - разовый, и они не планируют взлом других игр с Denuvo. Сколько времени потребуется на доработку взлома Persona 5 Royal на данный момент неизвестно.
Вместе со взломом группа так же представила пример кода для взлома Denuvo с помощью гипервизора. MKDEV утверждают, что гипервизор позволяет обойти многочисленные сложные проверки Denuvo, избавляя взломщиков от уймы рутинной работы - от них требуются лишь небольшие доработки взлома и некоторых проверок. При этом в виду специфики работы гипервизора Denuvo не сможет заблокировать данный метод взлома.
MKDEV верят, что с помощью гипервизора у пиратов в будущем появится возможность вновь взламывать игры с Denuvo в день релиза. Остаётся надеяться, что другие взломщики изучат решение с гипервизором от MKDEV и воспользуются им в будущем.
Обновление:
MKDEV выпустили обновление 1.2 для взлома, которое исправляет возможный вылет в начальной катсцене. В целом пользователи отмечают, что взлом стабильный и уже работает без каких-либо особых проблем, но, вероятно, могут потребоваться еще некоторые доработки - бета-тест продолжается.
А что соевые хомячки радуются, игр то нет, а есть СЖВ проекты, сделанные на коленке, на быструю руку, для продажи железок для ПК и конечно процент с этого
Чуть выше гифку сделай, а то тебя из под этого негра не видно.
Куча игр выходит и только у нытиков игр нет.
Зачем это ты в будущем 🤣
Новость как раз для выходного дня-Супер! Так держать!
Молодцы! Хоть и не люблю персону, но за взломом всегда приятно наблюдать.
Персона это же Аниме кто его не любит 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
адекватные люди не смотрят этот уг
адекватные люди не читают коментарии и всякую фигню.
Что плохо для Денуво - то хорошо для нас
Для Денуво плохо, когда её разработчик не покупает. В данном случае ей пох
чем больше качественных взломщиков денуво тем лучше всем
тебе прямым текстом написано что больше взломов не планируется
тебе ясно написали есть и другие
Из каторых активен 1.
voices38 твой ход
Хорошие новости.
Как так, а почему не ВойВЫСЕР, который так упорно говорил, что следующий его взлом будет Персона... А точно, он же собирается взломать ПРАГМАТУ 🤣🤣🤣
Круто. Так держать!
Надеюсь, за них не возьмутся спецслужбы.
Новость конечно замечательная, но блин странно как то "типа мы её взломали но не взломали".
В принципе 5-ка прекрасно проходится на эмуле свича, где я её и проходил.
Честно говоря лучше бы они занялись ремейком тройки.
На эмуляторе, на сколько я знаю, есть проблемы с переводом. Исходя из этого "прекрасным" такое прохождение назвать нельзя
ну не знаю, у меня не было с этим проблем.
там и сюжет был переведён полностью и сошал линки тоже.
Тоже прошел на эмуле на декоподобной приставке