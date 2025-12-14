ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Persona 5 Royal 04.04.2017
Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 830 оценок

MKDEV взломали Denuvo в Persona 5 Royal: группа заявляет, что гипервизор - путь к взлому Denuvo в день релиза

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня группа MKDEV выпустила бета-версию взлома защиты Denuvo для Persona 5 Royal. PC-версия вышла в 2022 году и долгое время оставалась невзломанной.

Последним взломом Denuvo от MKDEV до текущего момента была FIFA 23 - группа взломала её в 2023 году, после чего решила отойти от дел и даже поделилась некоторыми советами для начинающих взломщиков Denuvo. В своём NFO MKDEV уточнили, что данный взлом - разовый, и они не планируют взлом других игр с Denuvo. Сколько времени потребуется на доработку взлома Persona 5 Royal на данный момент неизвестно.

Вместе со взломом группа так же представила пример кода для взлома Denuvo с помощью гипервизора. MKDEV утверждают, что гипервизор позволяет обойти многочисленные сложные проверки Denuvo, избавляя взломщиков от уймы рутинной работы - от них требуются лишь небольшие доработки взлома и некоторых проверок. При этом в виду специфика работы гипервизора Denuvo не сможет заблокировать данный метод взлома.

MKDEV верят, что с помощью гипервизора у пиратов в будущем появится возможность вновь взламывать игры с Denuvo в день релиза. Остаётся надеяться, что другие взломщики изучат решение с гипервизором от MKDEV и воспользуются им в будущем.

37
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
Powerful21

Новость как раз для выходного дня-Супер! Так держать!

17
Твой сосед стучит

Молодцы! Хоть и не люблю персону, но за взломом всегда приятно наблюдать.

14
Беккер5443

Персона это же Аниме кто его не любит 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

13
Лидер 666 Беккер5443

адекватные люди не смотрят этот уг

4
Беккер5443 Лидер 666

адекватные люди не читают коментарии и всякую фигню.

2
HellowRainbow

Что плохо для Денуво - то хорошо для нас

11
Дмитрий Ворончихин

Для Денуво плохо, когда её разработчик не покупает. В данном случае ей пох

2
6363

Хорошие новости.

10
R01Adil

voices38 твой ход

8
WerGC

чем больше качественных взломщиков денуво тем лучше всем

7
Costollom
MKDEV вернулись и выпустили бета-версию взлома Denuvo для Persona 5 Royal

Мы тут работали над взломом, нам надоело. Теперь вы продолжайте, а мы вам советы будем давать.)

6
samosan

Им тестеры нужны.Денува это не замок,что игру просто запустить не дает,там на каждом шагу проверки и их искать и блокировать надо.

4
Costollom samosan
Им тестеры нужны.Денува это не замок,что игру просто запустить не дает,там на каждом шагу проверки и их искать и блокировать надо.

Другие тоже что-то ломали-ломали и бросили. Видимо тестеров не было.)

samosan Costollom

Пираты немного странные,репакеров,на вроде хатаба на руках носят,а вот взломщиков,что в миллион раз сложнее и даже опасно из-за уголовки обсирают при каждом удобном случае.

1
Лев Левин

Новость конечно замечательная, но блин странно как то "типа мы её взломали но не взломали".
В принципе 5-ка прекрасно проходится на эмуле свича, где я её и проходил.
Честно говоря лучше бы они занялись ремейком тройки.

5
Дмитрий Ворончихин

На эмуляторе, на сколько я знаю, есть проблемы с переводом. Исходя из этого "прекрасным" такое прохождение назвать нельзя

2
Лев Левин Дмитрий Ворончихин

ну не знаю, у меня не было с этим проблем.
там и сюжет был переведён полностью и сошал линки тоже.

LethalApple

Вооо, вот это уже хорошо! Наконец хоть одну известную игру взломают! Погоняю чуть-чуть, может хоть со второго раза понравится...

4
Who am I really

Взломали очередной треш

Trinity_ExDeath

что значит бета-версию взлома? Типа взломали, но нифига не взломали? Да они все равно отстой какойт никому не нужный взламывают

3
Дмитрий Ворончихин

Взлом Шрёдингера)

Ну а говорить, что "отстой какойт никому не нужный" как минимум необоснованное пренебрежение. Я в такие игры обычно не играю, непротив попробовать, но покупать не зная зайдёт или нет не стану. Так что взлом, на мой взгляд, таких игр точно нужен

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ