MKDEV взломали Denuvo в Persona 5 Royal: группа заявляет, что гипервизор - путь к взлому Denuvo в день релиза

Как стало известно, сегодня группа MKDEV выпустила бета-версию взлома защиты Denuvo для Persona 5 Royal. PC-версия вышла в 2022 году и долгое время оставалась невзломанной.
Последним взломом Denuvo от MKDEV до текущего момента была FIFA 23 - группа взломала её в 2023 году, после чего решила отойти от дел и даже поделилась некоторыми советами для начинающих взломщиков Denuvo. В своём NFO MKDEV уточнили, что данный взлом - разовый, и они не планируют взлом других игр с Denuvo. Сколько времени потребуется на доработку взлома Persona 5 Royal на данный момент неизвестно.
Вместе со взломом группа так же представила пример кода для взлома Denuvo с помощью гипервизора. MKDEV утверждают, что гипервизор позволяет обойти многочисленные сложные проверки Denuvo, избавляя взломщиков от уймы рутинной работы - от них требуются лишь небольшие доработки взлома и некоторых проверок. При этом в виду специфика работы гипервизора Denuvo не сможет заблокировать данный метод взлома.
MKDEV верят, что с помощью гипервизора у пиратов в будущем появится возможность вновь взламывать игры с Denuvo в день релиза. Остаётся надеяться, что другие взломщики изучат решение с гипервизором от MKDEV и воспользуются им в будущем.
Новость как раз для выходного дня-Супер! Так держать!
Молодцы! Хоть и не люблю персону, но за взломом всегда приятно наблюдать.
Персона это же Аниме кто его не любит 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
адекватные люди не смотрят этот уг
адекватные люди не читают коментарии и всякую фигню.
Что плохо для Денуво - то хорошо для нас
Для Денуво плохо, когда её разработчик не покупает. В данном случае ей пох
Хорошие новости.
voices38 твой ход
чем больше качественных взломщиков денуво тем лучше всем
Мы тут работали над взломом, нам надоело. Теперь вы продолжайте, а мы вам советы будем давать.)
Им тестеры нужны.Денува это не замок,что игру просто запустить не дает,там на каждом шагу проверки и их искать и блокировать надо.
Другие тоже что-то ломали-ломали и бросили. Видимо тестеров не было.)
Пираты немного странные,репакеров,на вроде хатаба на руках носят,а вот взломщиков,что в миллион раз сложнее и даже опасно из-за уголовки обсирают при каждом удобном случае.
Новость конечно замечательная, но блин странно как то "типа мы её взломали но не взломали".
В принципе 5-ка прекрасно проходится на эмуле свича, где я её и проходил.
Честно говоря лучше бы они занялись ремейком тройки.
На эмуляторе, на сколько я знаю, есть проблемы с переводом. Исходя из этого "прекрасным" такое прохождение назвать нельзя
ну не знаю, у меня не было с этим проблем.
там и сюжет был переведён полностью и сошал линки тоже.
Вооо, вот это уже хорошо! Наконец хоть одну известную игру взломают! Погоняю чуть-чуть, может хоть со второго раза понравится...
Взломали очередной треш
что значит бета-версию взлома? Типа взломали, но нифига не взломали? Да они все равно отстой какойт никому не нужный взламывают
Взлом Шрёдингера)
Ну а говорить, что "отстой какойт никому не нужный" как минимум необоснованное пренебрежение. Я в такие игры обычно не играю, непротив попробовать, но покупать не зная зайдёт или нет не стану. Так что взлом, на мой взгляд, таких игр точно нужен