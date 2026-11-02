Новый рекорд Atlus: продажи Persona 5 и её спин-оффов достигли 15,5 млн

Компания Sega Sammy выпустила интегрированный отчет за 2026 год, в котором подтвердила новые рекорды Persona 5. К концу марта общие продажи линейки «пятерки» достигли 15,5 млн копий. Сюда входят показатели оригинальной JRPG и ее ответвлений: Royal, Dancing in Starlight, Strikers и Tactica. Франшиза демонстрирует уверенный рост — в отчете за 2025 год тираж оценивался в 13 млн единиц, а осенью 2025 года компания заявляла о 10 млн проданных копий только для базовой Persona 5 и версии Royal.

Успех флагманской части подстегнул показатели всей серии: к июню суммарные продажи франшизы Persona преодолели порог в 30 млн копий. Весомый вклад внесли и прошлые поколения линейки Atlus. Согласно официальным сентябрьским данным, общий тираж игр Persona 4 составил 5,7 млн экземпляров, а проекты под знаком Persona 3, включая недавний ремейк Reload, сгенерировали еще 5 млн проданных единиц.

Журналисты также обнаружили курьезную ошибку в англоязычной локализации свежего финансового документа холдинга. На одной из страниц отчета в инфографике таймлайна годом зарождения франшизы ошибочно указан 2002 год. В оригинальной японской версии издатель привел корректную дату — исторически точный 1996 год, когда на консоли PlayStation состоялась премьера самой первой Megami Ibunroku Persona.

Сегодня бренд Persona остается одним из ключевых и самых стабильных активов в портфеле Sega Sammy. Высокий интерес глобальной аудитории к основным частям и жанровым спин-оффам подтверждает правильность мультиплатформенной стратегии издателя. На фоне этих успехов компания планирует и дальше активно развивать вселенную Atlus, готовя новые амбизивные релизы.