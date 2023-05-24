Очередной спин-офф? Компания Atlus зарегистрировала новый домен связанный с Persona 5 ©

В сети появился потенциальный новый веб-домен Persona 5 под названием "P5T". Новый домен был создан 16 мая 2023 года со скрытой информацией, но почтовый адрес домена указывает на Ryu's Office, официального маркетингового партнера ATLUS.

Пользователь Twitter MbKKKssTBhz5 недавно обнаружил домен Persona 5 'P5T' и публично поделился им. Доменное имя P5T - P5T.jp, которое соответствует той же номенклатуре, что и предыдущие домены Persona 5, зарегистрированные ATLUS. Информация о регистраторе домена P5T.jp скрыта, но информация о почтовом адресе снова указывает на ATLUS и офис Рю. По данным Persona Central, ATLUS начала скрывать информацию о регистраторах новых доменов в декабре 2021 года, чтобы предотвратить обнаружение доменных имен, связанных с офисом Рю.

Стоит отметить, что тот же пользователь обнаружил домен P3RE.jp примерно в то же время, когда произошла утечка информации от SEGA, связанная с Persona 3 Remake. Домены Persona 3 Remake и P5T, по-видимому, содержат схожую информацию. Инсайдеры и японское игровое издание Gematsu считают, что Persona 3 Remake находится в разработке уже несколько лет.

В качестве примера можно привести идеи спин-оффов, к которым компания Atlus проявила интерес в ходе ежегодного опроса потребителей в 2022 году: