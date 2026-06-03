Persona 5 и новые инди-эксперименты: Game Pass в июне превращается в витрину жанров от JRPG до кооперативных песочниц

Microsoft представила свежую волну игр для Game Pass, и июньский набор выглядит как один из самых разнородных за последнее время — от культовой JRPG Persona 5 Royal до амбициозных инди-экспериментов вроде STARSEEKER: Astroneer Expeditions. На бумаге это не просто обновление каталога, а почти демонстрация того, как сервис продолжает балансировать между «большими именами» и экспериментальными проектами.

Уже 4 июня подписчиков ждут Herdling и Total Chaos на ПК, Xbox Series X/S и в облаке. Обе игры относятся к нишевому сегменту, и, честно говоря, в других условиях могли бы легко затеряться в релизном потоке — но в Game Pass у них появляется шанс найти аудиторию без барьера входа.

8 июня к сервису подключаются Solarpunk и Undisputed. Первая выглядит как очередная попытка осмыслить «зелёную» тематику через выживание и строительство, вторая — более традиционный спортивный симулятор, который, в отличие от перегруженных AAA-конкурентов, может взять аудиторию именно доступностью через подписку.

Главный же «якорь» этой волны — Persona 5 Royal, выходящая 9 июня. Для Game Pass это почти идеальный ход: одна из самых высокооценённых JRPG последних лет попадает в подписку, где она может пережить новую волну популярности. И, честно говоря, по уровню влияния это куда более сильное добавление, чем большинство инди из списка — просто потому, что Persona 5 Royal уже давно стала эталоном жанра.

11 июня подписка пополнится Beastro, Frog Sqwad и STARSEEKER: Astroneer Expeditions в версии Game Preview. Особенно интересен именно STARSEEKER — проект от System Era Softworks, который сознательно уходит от идеи «Astroneer 2» и делает ставку на кооперативную песочницу с экспедициями. В индустрии, где сиквелы часто просто повторяют формулу, такой подход выглядит скорее как риск, чем безопасное продолжение.

Замыкает волну Junkster, который появится 16 июня, а также пробный доступ к EA Sports UFC 6 через EA Play, входящий в Game Pass Ultimate.

Отдельно стоит отметить и «обратную сторону» обновления: 15 июня сервис покинут Jurassic World Evolution 2, Scott Pilgrim vs. The World и несколько других проектов. Это стандартная ротация, но она напоминает, что Game Pass — это не библиотека «навсегда», а постоянно движущаяся витрина.

В итоге июньский набор выглядит как типичный, но показательный пример стратегии Xbox: рядом с громкими хитами вроде Persona 5 Royal сервис активно продвигает менее известные игры, надеясь, что именно здесь они найдут свою аудиторию.