По данным Sega серия игр Persona в основном продается за пределами Японии

Из общего объема продаж игр серии за всю историю 80% приходится на другие страны. Таковы данные отчета для инвесторов Sega Sammy.

На Северную Америку приходится примерно 40% продаж, в то время как на Японию, Европу и Азиатский регион по 20%. По структуре продаж можно понять, в каких странах популярность франшизы выросла. К июню 2026 г. всего было продано более 30 млн. копий.

Данные об общем объеме продаж игр серии ранее уже публиковались, но в этом последнем отчете были раскрыты цифры по регионам и конкретным играм. Persona 5 на первом месте с 13 млн. проданных копий.

Диаграмма из отчета Sega Sammy. Черным цветом — Северная Америка (около 40%), красным — Япония (около 20%), Европа — зеленый цвет (около 20%), Азия — голубой (около 20%).

Объем продаж Persona 5 включает в себя всю линейку, а не только оригинальную RPG, что отражает стратегию Atlus по расширению франшизы за счет дополнительных игр и перезапусков.

На семейство игр Persona 4 пришлось 5,7 млн. проданных копий. В цифру входят Golden, игры-файтинги Arena и Dancing All Night. Общий объем продаж игр Persona 3 — 5 млн., из них 3 млн. - Persona 3 Reload.

Согласно данным отчета общий объем продаж франшизы почти удвоился за период с 2020 по 2024 гг., в том числе благодаря выпуску игр на разных платформах и локализациям. В итоге доля Северной Америки теперь почти в два раза выше доли Японии, и это говорит о большом коммерческом успехе игр Persona за пределами домашнего рынка.