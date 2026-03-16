Пока весь западный мир увольняет разработчиков игр, авторы Persona решили поднять зарплаты в студии

Западная игровая индустрия до сих пор испытывает серьезный системный кризис, который выглядит особенно парадоксально на фоне растущих отчетов о рекордных прибылях гигантов рынка. Вместо того чтобы инвестировать в команды, всё больше крупных компаний находят «легкое решение» в массовых увольнениях даже опытных разработчиков. Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями массовых чисток в Xbox, скандалов в стане Ubisoft и болезненного закрытия талантливой Bluepoint Games. На этом безрадостном фоне подход японского геймдева к удержанию сотрудников выглядит откровенно издевательски по отношению к западным корпоративным стандартам.

Пока американские студии раздают выходные пособия, японская компания Atlus, известная во всем мире созданием культовых RPG серий Persona и Shin Megami Tensei, официально объявила о масштабном пересмотре системы вознаграждений в сторону увеличения.

С апреля 2026 года в Atlus вступают в силу план по увеличению стартовых окладов для сотрудников. Для вчерашних выпускников колледжей базовая ежемесячная ставка вырастет с 300 000 иен (около $1 880) до 330 000 иен (около $2 070).

Базовая годовая зарплата всех существующих сотрудников — как штатных, так и работающих по контракту — увеличится в среднем на 15%. При этом обязательные сверхурочные часы сократятся с 30 до 20 в месяц. В своем пресс-релизе руководство Atlus отметило, что инвестиции в человеческие ресурсы являются абсолютно необходимыми для того, чтобы продолжать радовать фанатов качественными играми.

Несмотря на колебания внешних факторов, таких как рост цен, мы будем стремиться поддерживать наших сотрудников, чтобы они могли жить стабильно, и предоставлять им среду, в которой они смогут работать с большим чувством безопасности

— подчеркнули в компании.

Стоит отметить, что этот шаг является частью общей политики японских компаний в борьбе за таланты. Ранее о повышении зарплат на 10% и увеличении стартовых ставок заявила материнская компания Atlus — SEGA, а до неё подобные решения приняли Capcom, Nintendo и Konami. Судя по всему, в то время как на Западе предпочитают нанимать ИИ-специалистов, на Востоке осознали, что настоящие хиты всё еще создаются живыми, мотивированными и хорошо оплачиваемыми людьми.