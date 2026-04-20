Prime 1 Studio анонсировала премиальную фигурку Анн Такамаки (Пантеры) из Persona 5 за $1300

Токийский производитель премиум-коллекционок Prime 1 Studio анонсировал пополнение в линейке Persona 5 — высококачественную статую Энн Такамаки в её культовом образе Пантеры (масштаб 1/4).

Фигурка выполнена с невероятной детализацией: блеск латексного костюма и экспрессивная поза с кнутом безупречно передают дерзкий характер Пантеры. Подставка заслуживает отдельного внимания — она вдохновлена авангардным интерфейсом игры и городской эстетикой Токио. Стилизованное основание выполнено в духе авангардного поп-арта, воссоздавая культовый визуальный стиль Persona 5 с элементами городского пейзажа.

Главное преимущество DX-издания — это кастомизация. Широкий выбор аксессуаров позволяет менять облик статуи, воссоздавая самые эффектные моменты из игры — вплоть до знаменитой победной позы после All-Out Attack:

Руки: можно выбрать позу с кнутом, жестом «виктория» или с маской в руках.

Новинка стоимостью $1,299.00 поступит в продажу в конце 2027 года. Старт отгрузок намечен на сентябрь, а полное выполнение предзаказов ожидается к декабрю того же года.