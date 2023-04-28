Продано 1,7 миллиона копий Persona 5 Royal на Switch, Xbox, ПК и PS5 ©

В последние годы игры Persona славились крупными продажами для Atlus — в частности, Persona 5 и все ее многочисленные ответвления. В своем недавнем квартальном финансовом отчете Sega — материнская компания Atlus — сообщила, что Persona 5 Royal продолжает продаваться со стабильной скоростью.

В частности, недавний обновленный выпуск JRPG на Nintendo Switch, консолях Xbox, ПК и PS5 показывает высокие цифры. В ноябре Atlus объявила, что было продано миллион копий ремастера на всех платформах, а с тех пор было продано еще 700 000, а общий объем продаж релиза составил 1,7 миллиона на конец марта.

Sega не предоставила обновленную информацию о том, каковы общие продажи Persona 5 Royal и серии Persona 5. Всего за квартал было продано 1,23 миллиона единиц серии.

По состоянию на ноябрь по всему миру было продано более 16,8 млн копий франшизы, в то время как общий объем продаж серии Persona 5 составил 8,3 млн копий.