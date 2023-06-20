Продажи Persona 5 превысили 9 млн копий по всему миру - это более половины от общего объема продаж серии ©

В конце ноября 2022 года стало известно, что серия Persona 5 достигла 8,3 миллиона проданных единиц - как физических, так и цифровых - по всему миру. В это число входят следующие игры, связанные с P5: Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers и Persona 5: Dancing in Starlight.

В связи с недавним анонсом Persona 5 Tactica, официальный пресс-релиз был дополнен новой цифрой продаж серии P5: 9 миллионов копий по всему миру.

Еще в ноябре 2022 года переиздание Persona 5 Royal для современных платформ достигло 1 миллиона проданных копий по всему миру, а спустя 5 месяцев было продано еще 700 тысяч копий. Это указывает на то, что большая часть продаж за последний год приходится на новейшие порты P5R.

Поскольку компания Atlus подтвердила, что серия Persona в целом была продана по всему миру в количестве более 16,8 млн. копий с момента ее запуска 26 лет назад в ноябре 2022 года, это новое число означает, что серия была продана в количестве не менее 17,7 млн. копий. Это, в свою очередь, показывает, что только игры серии Persona 5 обеспечили более половины общего объема продаж серии Persona.