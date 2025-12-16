Русификатор Persona 5 Royal от Mognet адаптировали для взломанной версии игры

14 декабря группа MKDEV взломала защиту Denuvo в Persona 5 Royal от компании Atlus и издательства SEGA.

К сожалению русскоязычных игроков ждал неприятный сюрприз: русификатор от Mognet некорректно работал со взломанной версией игры - в игре не отображалась часть русских символов, кроме того, не работали субтитры в катсценах.

Однако пользователь RikuKH3 уже выпустил патч, который адаптирует русификатор для работы со взломанной версией игры.