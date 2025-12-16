ЧАТ ИГРЫ
Persona 5 Royal 04.04.2017
Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 837 оценок

Русификатор Persona 5 Royal от Mognet адаптировали для взломанной версии игры

AceTheKing AceTheKing

14 декабря группа MKDEV взломала защиту Denuvo в Persona 5 Royal от компании Atlus и издательства SEGA.

К сожалению русскоязычных игроков ждал неприятный сюрприз: русификатор от Mognet некорректно работал со взломанной версией игры - в игре не отображалась часть русских символов, кроме того, не работали субтитры в катсценах.

Однако пользователь RikuKH3 уже выпустил патч, который адаптирует русификатор для работы со взломанной версией игры.

Беккер5443

Я Так и думал, оказывается взломаные игры тоже приносят плоды, патчи, да русификаторы, кряки, а то вот зачем ломать, зачем ломать, за тем чтобы игру до ума довели.

6
Anglerfish

Там как бы русификатор существует уже тысячу лет, причём для сразу двух лицензионных версий игры. Хватит уже оправдывать своё жлобство какими-то там высшими причинами.

4
Беккер5443 Anglerfish
5