Русификатор Persona 5 Royal от Mognet адаптировали для взломанной версии игры

14 декабря группа MKDEV взломала защиту Denuvo в Persona 5 Royal от компании Atlus и издательства SEGA.
К сожалению русскоязычных игроков ждал неприятный сюрприз: русификатор от Mognet некорректно работал со взломанной версией игры - в игре не отображалась часть русских символов, кроме того, не работали субтитры в катсценах.
Однако пользователь RikuKH3 уже выпустил патч, который адаптирует русификатор для работы со взломанной версией игры.
Я Так и думал, оказывается взломаные игры тоже приносят плоды, патчи, да русификаторы, кряки, а то вот зачем ломать, зачем ломать, за тем чтобы игру до ума довели.
Там как бы русификатор существует уже тысячу лет, причём для сразу двух лицензионных версий игры. Хватит уже оправдывать своё жлобство какими-то там высшими причинами.