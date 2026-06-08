Серия Persona разошлась тиражом более 30 миллионов копий, большая часть - за счёт Persona 5

Atlus официально подтвердила, что к 30-летию франшизы серия Persona продала более 30 миллионов копий по всему миру. Наибольший вклад внесла Persona 5 и её ответвления: только продажи основной игры к концу 2019 года превысили 3,2 миллиона копий, а версия Persona 5 Royal разошлась свыше 7 миллионов копий.

Помимо этого, спин-оффы серии — Dancing in Starlight, Strikers и Tactica — также внесли заметный вклад в общие продажи. В совокупности с основной серией Persona 5 эти игры обеспечили более 10 миллионов проданных копий. Эти цифры объясняют, почему франшиза продолжает активно развивать контент для Persona 5, несмотря на годы, прошедшие с её выхода.

На фоне этих достижений Atlus анонсировала Persona 6, официально подтвердив её существование после многочисленных слухов и утечек концепт-артов. Кроме того, компания представила ремейк Persona 4 Revival, который выйдет 18 февраля 2027 года и станет переработанной версией Persona 4 Golden, в отличие от подхода Persona 3 Reload, где ремейк касался только базовой игры.

Atlus поблагодарила поклонников серии за поддержку, подчеркнув, что успех Persona стал возможен благодаря преданным фанатам и их вниманию к каждой части франшизы.