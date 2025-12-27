Создатель Persona 5 признал, что почти не участвует в серии - но фанатам не стоит переживать

Кацура Хасино, ключевая фигура, сформировавшая современный облик серии Persona, признался, что после выхода Persona 5 Royal его участие в развитии франшизы стало минимальным. По словам геймдизайнера, сейчас основную работу над проектами Persona ведёт новое поколение разработчиков внутри P-Studio.
После успеха Persona 3, 4 и 5 Хасино сосредоточился на запуске Studio Zero — отдельного подразделения Atlus, которое уже успело выпустить высоко оценённую Metaphor: ReFantazio. Это решение закономерно отодвинуло его от повседневной разработки Persona, однако он подчёркивает: полного разрыва не произошло.
Хасино отмечает, что команды Persona, Shin Megami Tensei и Studio Zero физически работают рядом и постоянно обмениваются идеями. Пусть он и не руководит проектами напрямую, творческий диалог между студиями сохраняется, а значит, дух серии никуда не исчез.
Ближайшим крупным релизом для поклонников станет Persona 4: Revival. Что же касается Persona 6, официальных анонсов пока нет, но 30-летие серии, которое Atlus отметит в следующем году, может стать подходящим моментом для громких новостей.
Фанаты Persona 5 такие типа:
Сомнительна... Но окэй.
Похож на Сайтаму
Тоесть успеха 4? Ремейк же ещё не вышел или я что-то пропустмл?
Имеются ввиду оригинальные игры
ну так то это одна серия, просто персона это ответвление от SMT.
если это так то серия персона рип
Возможно и так, достаточно вспомнить отстойную ДС2, которую делали без Миядзаки