Создатель Persona 5 признал, что почти не участвует в серии - но фанатам не стоит переживать

IKarasik IKarasik

Кацура Хасино, ключевая фигура, сформировавшая современный облик серии Persona, признался, что после выхода Persona 5 Royal его участие в развитии франшизы стало минимальным. По словам геймдизайнера, сейчас основную работу над проектами Persona ведёт новое поколение разработчиков внутри P-Studio.

После успеха Persona 3, 4 и 5 Хасино сосредоточился на запуске Studio Zero — отдельного подразделения Atlus, которое уже успело выпустить высоко оценённую Metaphor: ReFantazio. Это решение закономерно отодвинуло его от повседневной разработки Persona, однако он подчёркивает: полного разрыва не произошло.

Хасино отмечает, что команды Persona, Shin Megami Tensei и Studio Zero физически работают рядом и постоянно обмениваются идеями. Пусть он и не руководит проектами напрямую, творческий диалог между студиями сохраняется, а значит, дух серии никуда не исчез.

Ближайшим крупным релизом для поклонников станет Persona 4: Revival. Что же касается Persona 6, официальных анонсов пока нет, но 30-летие серии, которое Atlus отметит в следующем году, может стать подходящим моментом для громких новостей.

Комментарии:
TIuBo3aBpuK

Фанаты Persona 5 такие типа:

Diablonos

Сомнительна... Но окэй.

Yoshemitsu

Похож на Сайтаму

Es_x

Тоесть успеха 4? Ремейк же ещё не вышел или я что-то пропустмл?

Yoshemitsu

Имеются ввиду оригинальные игры

Лев Левин
Хасино отмечает, что команды Persona, Shin Megami Tensei

ну так то это одна серия, просто персона это ответвление от SMT.

Дворф

если это так то серия персона рип

Геральт Батькович

Возможно и так, достаточно вспомнить отстойную ДС2, которую делали без Миядзаки