Создатель Persona 5 признал, что почти не участвует в серии - но фанатам не стоит переживать

Кацура Хасино, ключевая фигура, сформировавшая современный облик серии Persona, признался, что после выхода Persona 5 Royal его участие в развитии франшизы стало минимальным. По словам геймдизайнера, сейчас основную работу над проектами Persona ведёт новое поколение разработчиков внутри P-Studio.

После успеха Persona 3, 4 и 5 Хасино сосредоточился на запуске Studio Zero — отдельного подразделения Atlus, которое уже успело выпустить высоко оценённую Metaphor: ReFantazio. Это решение закономерно отодвинуло его от повседневной разработки Persona, однако он подчёркивает: полного разрыва не произошло.

Хасино отмечает, что команды Persona, Shin Megami Tensei и Studio Zero физически работают рядом и постоянно обмениваются идеями. Пусть он и не руководит проектами напрямую, творческий диалог между студиями сохраняется, а значит, дух серии никуда не исчез.

Ближайшим крупным релизом для поклонников станет Persona 4: Revival. Что же касается Persona 6, официальных анонсов пока нет, но 30-летие серии, которое Atlus отметит в следующем году, может стать подходящим моментом для громких новостей.