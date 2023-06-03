Persona 5 Royal 04.04.2017
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Судя по всему, анонс нового спин-оффа Persona 5 уже не за горами

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butcher69
Новости

В прошлом месяце мы сообщали о недавно зарегистрированном домене под названием "P5T". Этот домен был похож на аналогичные регистрациями издателя и разработчика Persona компании Atlus, что привело к многочисленным спекуляциям относительно потенциального анонса нового спин-оффа Persona 5.

Как было отмечено в нашей первой статье, регистрация нового домена не обязательно означает, что скоро состоится анонс игры, но похоже, что с 'P5T.jp' действительно что-то связано.

Замеченный пользователем MbKKKssTBhz5 в Твиттер, домен действительно был обновлен 2 июня. Судя по всему, подобное обновление происходило несколько раз в прошлом, почти всегда перед предстоящим анонсом из серии Persona.

Предыдущие сроки позволяют предположить, что анонс может состояться в ближайшие пару недель - а это значит, что местом проведения может стать Summer Game Fest или Xbox Showcase.

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