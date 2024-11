Тема сражений из Persona 5 "Last Surprise", была номинирована на премию "Грэмми" благодаря каверу The 8-Bit Big Band

Чарли Розен, который вместе с Джейком Сильверманом аранжировал кавер, поделился новостью о номинации в соцсетях. "Только что номинирован на свою четвертую премию «Грэмми» подряд", — написал он. "Очень рад, что меня номинировали вместе с [Сильверманом] за нашу аранжировку "Last Surprise" из Persona 5 для The 8-Bit Big Band. Да здравствует музыка из видеоигр!"



"Last Surprise" номинирована в категории "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала" и соревнуется с такими произведениями, как "Always Come Back" Джона Ледженда, "Big Feelings" Уиллоу и другими. Победитель будет объявлен 2 февраля.



Фанаты Persona 5 наверняка наизусть знают ноты в этом саундтреке. Сложно не выучить её наизусть в RPG, прохождение которого может занять больше 100 часов. Также она звучит в Persona 5: Dancing in Starlight и Persona 5 Strikers