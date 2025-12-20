Закончилось бета-тестирование взлома Persona 5 Royal - MKDEV выпустили финальную версию кряка

Сегодня ночью группа MKDEV выпустила финальную версию взлома Persona 5 Royal - бета-тестирование успешно подошло к концу.

Взлом предназначен для версии игры 1.03b. MKDEV отметили, что взлом был тщательно протестирован и теперь стабилен. В отличие от альтернативного кряка для версии 1.04, который использует гипервизор, этот взлом не использует драйвер ядра.

В свою очередь доработка взлома для версии 1.04 через гипервизор продолжается - была устранена ошибка приводившая к синему экрану. Однако взлом с гипервизором пока что работает лишь на процессорах AMD.

MKDEV также поделились интересными подробностями: по их словам, взлом через гипервизор занял всего два дня и был "в 10000 раз проще", чем ручной взлом версии 1.03b. Это открывает огромные перспективы для взлома других игр с Denuvo - если конечно MKDEV решат этим заняться.

В любом случае, код гипервизора от MKDEV доступен в открытом доступе и есть вероятность, что если не MKDEV, так другие желающие решат попробовать взламывать Denuvo данным способом. В отличии от обычных кряков, у взлома через гипервизор есть ряд требований для корректной работы:

Включите режим SVM в настройках BIOS

Включите режим тестовой подписи через bcdedit (bcdedit /set testsigning on)

Оставьте безопасную загрузку отключенной

Оставьте отключенными защиту целостности памяти и учетных данных Windows Defender (VBS и HVCI)

Оставьте отключенными «Hyper-V» и «Windows Hypervisor Platform» в компонентах Windows

Античит на уровне ядра будет создавать проблемы, убедитесь, что он также отключен (например, Vanguard)

Однако, если это позволит взламывать новинки за несколько дней, то ряд пользователей, вероятно, были бы готовы пойти на компромиссы, связанные с необходимостью настроек для работы такого взлома.

Судя по всему, от классических взломов все равно никуда не деться - как минимум для стабильной работы взлома и гарантированного сохранения игры для будущих поколений. Тем не менее, взломщики могли бы использовать быстрый взлом через гипервизор для нанесения ущерба репутации Denuvo в первые недели релиза, а взламывать ручным способом лишь финальные версии игр (если издатель так и не удалит Denuvo спустя время), что в итоге значительно сократило бы их работу, а игроки получили бы хоть и нестабильные, но взломы новинок. Однако пока что неизвестно заинтересуются ли другие взломщики данным способом.