Закончилось бета-тестирование взлома Persona 5 Royal - MKDEV выпустили финальную версию кряка

Сегодня ночью группа MKDEV выпустила финальную версию взлома Persona 5 Royal - бета-тестирование успешно подошло к концу.
Взлом предназначен для версии игры 1.03b. MKDEV отметили, что взлом был тщательно протестирован и теперь стабилен. В отличие от альтернативного кряка для версии 1.04, который использует гипервизор, этот взлом не использует драйвер ядра.
В свою очередь доработка взлома для версии 1.04 через гипервизор продолжается - была устранена ошибка приводившая к синему экрану. Однако взлом с гипервизором пока что работает лишь на процессорах AMD.
MKDEV также поделились интересными подробностями: по их словам, взлом через гипервизор занял всего два дня и был "в 10000 раз проще", чем ручной взлом версии 1.03b. Это открывает огромные перспективы для взлома других игр с Denuvo - если конечно MKDEV решат этим заняться.
В любом случае, код гипервизора от MKDEV доступен в открытом доступе и есть вероятность, что если не MKDEV, так другие желающие решат попробовать взламывать Denuvo данным способом. В отличии от обычных кряков, у взлома через гипервизор есть ряд требований для корректной работы:
- Включите режим SVM в настройках BIOS
- Включите режим тестовой подписи через bcdedit (bcdedit /set testsigning on)
- Оставьте безопасную загрузку отключенной
- Оставьте отключенными защиту целостности памяти и учетных данных Windows Defender (VBS и HVCI)
- Оставьте отключенными «Hyper-V» и «Windows Hypervisor Platform» в компонентах Windows
- Античит на уровне ядра будет создавать проблемы, убедитесь, что он также отключен (например, Vanguard)
Однако, если это позволит взламывать новинки за несколько дней, то ряд пользователей, вероятно, были бы готовы пойти на компромиссы, связанные с необходимостью настроек для работы такого взлома.
Судя по всему, от классических взломов все равно никуда не деться - как минимум для стабильной работы взлома и гарантированного сохранения игры для будущих поколений. Тем не менее, взломщики могли бы использовать быстрый взлом через гипервизор для нанесения ущерба репутации Denuvo в первые недели релиза, а взламывать ручным способом лишь финальные версии игр (если издатель так и не удалит Denuvo спустя время), что в итоге значительно сократило бы их работу, а игроки получили бы хоть и нестабильные, но взломы новинок. Однако пока что неизвестно заинтересуются ли другие взломщики данным способом.
Что-то оно того не стоит. Требований как на луну отправить.
Ну это просто моё мнение. Пока надо ждать, что-то новое с дунькой, свежее.
И прикол в том, сколько же было нытья, что бы просто в биосе вкл защиту, что бы в бф поиграть. А тут ещё куча всего, интересно будут ныть.
Вот и я об этом подумал. Хочешь поиграть в Батлу - лезь в BIOS, хочешь в Persona с новым "кряком" - опять лезь туда, и ещё куча манипуляций в самой Windows.
Снова эти басни про "секурити бут", который автоматом включен на всех матерях +20 года.
Представляю сколько будет комментариев о нерабочем кряке на 1.04. Отключать Secure Boot и т.д.)
Представляю, сколько будет лоу-айкью геймеров, которые не могут залезть в биос с современным интерфейсом и отключить пару пунктов.
типо взломали Ыгру которая нафиг никому не нужна
Тебе не нужна*
Формулируй мысль правильнее. Персона одна из чисто японских игорей, как якудза, которая стоит внимания, а хейтят её, по классике, "редняки-деревенщины", которые ничего о ней не знают