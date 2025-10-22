voices38 взломал защиту Denuvo в Shining Resonance Refrain

voices38 продолжает радовать PC-игроков новыми взломами Denuvo: в этот раз он сообщил о взломе Shining Resonance Refrain от компании SEGA.
В 2018-м году игра уже была взломана Voksi_Bulgarian, а позже свой взлом представил DeltaT, но оба взлома были далеки от идеала: Voksi_Bulgarian выпустил целых пять исправлений для взлома, а DeltaT - два, но оба взлома по-прежнему не работали у ряда игроков на современных ОС и железе, а других - игра часто вылетала.
voices38 сообщает, что ему удалось выпустить действительно рабочий взлом для игры и теперь она должна без проблем работать у всех игроков. Кроме того, он впервые представил собственное NFO, поэтому, по всей видимости, его планы на взломы Denuvo лишь набирают обороты.
Взламывают всякий мусор
Ну взломай новинки, раз такой умный
ну на всякую мелочь время зря тратить это брэд)))
Может он учится еще
А нищие дебичи опять ноют, что взломали не то, что они хотели. Не нравится - идите покупайте или сами ломайте что хотели. Люди бесплатно ломают, а они недовольные. Вообще пора перестать ломать из-за таких нытиков
ща такие игры каловые что можно и не ломать уже тк даже бесплатно в это гвно играть желания нет вовсе… псевдоразрабам пора платить начинать тем кто таки осмелится запустить подобное уг
Кого он там радует? Ломая всякую парашу, давай начинай уже серьёзные проекты ломать, вот тогда и посмотрим, какой он герой, брат пират.
Взломы идут потоком, видимо денува точно победила
Почему победила?
А он хорош)
Вздомали аниме кал 2018 года, давайте похлопаем им🤦🏻♂️
Давайте уже что-нибудь посерьезнее.
удивительно, что на такие игры вообще ставят денуву, в неё бесплатно-то играть не хочется.
Видимо лицензия дерьмувы у студии распространяется на все ее игры, хз, впадлу гуглить)
Какую-то фигню ломают....