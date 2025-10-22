voices38 взломал защиту Denuvo в Shining Resonance Refrain

voices38 продолжает радовать PC-игроков новыми взломами Denuvo: в этот раз он сообщил о взломе Shining Resonance Refrain от компании SEGA.

В 2018-м году игра уже была взломана Voksi_Bulgarian, а позже свой взлом представил DeltaT, но оба взлома были далеки от идеала: Voksi_Bulgarian выпустил целых пять исправлений для взлома, а DeltaT - два, но оба взлома по-прежнему не работали у ряда игроков на современных ОС и железе, а других - игра часто вылетала.

voices38 сообщает, что ему удалось выпустить действительно рабочий взлом для игры и теперь она должна без проблем работать у всех игроков. Кроме того, он впервые представил собственное NFO, поэтому, по всей видимости, его планы на взломы Denuvo лишь набирают обороты.