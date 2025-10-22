ЧАТ ИГРЫ
Shining Resonance Refrain 10.07.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.8 30 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Shining Resonance Refrain

AceTheKing AceTheKing

voices38 продолжает радовать PC-игроков новыми взломами Denuvo: в этот раз он сообщил о взломе Shining Resonance Refrain от компании SEGA.

В 2018-м году игра уже была взломана Voksi_Bulgarian, а позже свой взлом представил DeltaT, но оба взлома были далеки от идеала: Voksi_Bulgarian выпустил целых пять исправлений для взлома, а DeltaT - два, но оба взлома по-прежнему не работали у ряда игроков на современных ОС и железе, а других - игра часто вылетала.

voices38 сообщает, что ему удалось выпустить действительно рабочий взлом для игры и теперь она должна без проблем работать у всех игроков. Кроме того, он впервые представил собственное NFO, поэтому, по всей видимости, его планы на взломы Denuvo лишь набирают обороты.

40
48
Комментарии:  48
Who am I really

Взламывают всякий мусор

23
ImpulsiveIsidoros

Ну взломай новинки, раз такой умный

19
Беккер5443 ImpulsiveIsidoros

ну на всякую мелочь время зря тратить это брэд)))

6
ImpulsiveIsidoros Беккер5443

Может он учится еще

6
utbrock
18
MNM 777
6
Александр Назарко

А нищие дебичи опять ноют, что взломали не то, что они хотели. Не нравится - идите покупайте или сами ломайте что хотели. Люди бесплатно ломают, а они недовольные. Вообще пора перестать ломать из-за таких нытиков

12
Wolfenstein

ща такие игры каловые что можно и не ломать уже тк даже бесплатно в это гвно играть желания нет вовсе… псевдоразрабам пора платить начинать тем кто таки осмелится запустить подобное уг

11
Brainstoun

Кого он там радует? Ломая всякую парашу, давай начинай уже серьёзные проекты ломать, вот тогда и посмотрим, какой он герой, брат пират.

10
Сережаа

Взломы идут потоком, видимо денува точно победила

8
Беккер5443

Почему победила?

2
ImpulsiveIsidoros

А он хорош)

8
ЧикаПанаЧикаТана

Вздомали аниме кал 2018 года, давайте похлопаем им🤦🏻‍♂️

7
Eclair_93

Давайте уже что-нибудь посерьезнее.

5
Stylusss

удивительно, что на такие игры вообще ставят денуву, в неё бесплатно-то играть не хочется.

3
Eclair_93 Stylusss

Видимо лицензия дерьмувы у студии распространяется на все ее игры, хз, впадлу гуглить)

3
Пупсик 3D

Какую-то фигню ломают....

5
