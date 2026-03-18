Герои против легенд: DLC SEGA Villains Stage для Shinobi: Art of Vengeance выйдет 3 апреля

SEGA и студия Lizardcube объявили дату выхода дополнения «SEGA Villains Stage» для SHINOBI: Art of Vengeance — релиз состоится 3 апреля. Стоимость DLC составит 9,99 долларов.

Главной особенностью расширения станет кроссовер с культовыми франшизами SEGA. Мастер ниндзя Джо Мусаси столкнётся сразу с тремя знаковыми злодеями: Дес Аддером из Golden Axe, Горо Мадзимой из серии Yakuza и доктором Эггманом из Sonic the Hedgehog.

Игроков ждут пять новых уровней, вдохновлённых различными мирами SEGA, а также три уникальных босса. Дополнение предложит два режима Boss Rush, три новых нинпо, три костюма и шесть музыкальных треков, расширяющих атмосферу игры.

«SEGA Villains Stage» входит в состав Digital Deluxe Edition, однако владельцы стандартной версии смогут приобрести его отдельно или в составе набора обновлений.

На данный момент SHINOBI: Art of Vengeance уже доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Новое дополнение обещает заметно разнообразить игровой процесс и добавить фан-сервис для поклонников классических серий SEGA.