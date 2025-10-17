ЧАТ ИГРЫ
Shinobi: Art of Vengeance 29.08.2025
Экшен, Платформер
7.3 48 оценок

Горо Мадзима ворвался в Shinobi: Art of Vengeance - SEGA представила нового участника DLC с культовыми злодеями

butcher69 butcher69

SEGA и студия Lizardcube объявили, что Горо Мадзима, легендарный «Бешеный пёс Шимано» из серий Yakuza / Like a Dragon, станет последним гостевым злодеем в DLC «SEGA Villains Stage» для Shinobi: Art of Vengeance. Дополнение будет доступно в Deluxe Edition игры и выйдет в начале 2026 года.

Ранее стало известно, что в расширение также войдут доктор Эггман из Sonic the Hedgehog и Дэт Аддер из Golden Axe, объединяя культовых антагонистов SEGA на одной сцене.

Игроков ждут уникальные сражения, стильные арены и новые испытания для ниндзя, готовых бросить вызов тёмным силам.

Культовый босс Golden Axe появится в Shinobi: Art of Vengeance

Shinobi: Art of Vengeance уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam).

