Хвалебный трейлер Shinobi: Art of Vengeance демонстрирует очень высокие оценки СМИ

SEGA и Lizardcube выпустили хвалебный трейлер с обзорами и критикой Shinobi: Art of Vengeance. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam. Демоверсия доступна на всех платформах. Напоминаем, что DLC Villains Stage выйдет в начале 2026 года.

Shinobi: Art of Vengeance следует за главным героем серии и мастером искусств ниндзя Джо Мусаси, который возвращается домой из предыдущего приключения и обнаруживает, что его деревня сожжена, а клан обращён в камень. Движимый жаждой мести, Джо отправляется в эпическое приключение, сражаясь с полчищами врагов и огромными боссами в великолепных нарисованных от руки мирах. Shinobi: Art of Vengeance предлагает множество путей для открытия и разблокировки, а также динамичный, увлекательный игровой процесс, который заставит игроков атаковать и реагировать на происходящее, возвращаясь снова и снова.

Shinobi: Art of Vengeance стала одной из самых высокооценённых игр года.