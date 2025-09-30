Культовый босс Golden Axe появится в Shinobi: Art of Vengeance

SEGA готовит сюрприз для поклонников классики — в Shinobi: Art of Vengeance через DLC «SEGA Villains» появится легендарный финальный босс первой Golden Axe — Death Adder. Этот злобный гигант, переживший войну с богами, стал культовым врагом эпохи игровых автоматов 80-х и теперь готов вновь бросить вызов игрокам.

DLC также добавит Dr. Eggman из серии Sonic, а третий загадочный персонаж будет раскрыт позже. Death Adder войдет в состав Deluxe Edition, поэтому владельцы издания смогут получить его бесплатно. Выход DLC ожидается в начале 2026 года, а пока игроки могут воспользоваться осенними скидками Steam и приобрести Shinobi: Art of Vengeance со скидкой 20%.

Кроме того, разработчики исправили неприятную ошибку на уровне Neo City, когда леса и точки для цепляния не отображались после получения крючка ниндзя. Патч уже выпущен, и игрокам рекомендуется сообщать о повторении проблемы, чтобы команда могла устранить ее полностью.

Возвращение Death Adder — это шанс для фанатов SEGA окунуться в ностальгическую атмосферу 80-х и испытать свои навыки против одного из самых узнаваемых злодеев игровой истории. DLC обещает добавить еще больше разнообразия и испытаний в уже захватывающий мир Shinobi: Art of Vengeance.