Limited Run Games открыла прием предзаказов на физические издания Shinobi: Art of Vengeance для консолей

Издательство Limited Run Games сообщило о начале приема предзаказов на физическое издание игры Shinobi: Art of Vengeance. Разработанные в тесном контакте с SEGA, Limited Run Games выпустят стандартное, классическое и коллекционное издание. Оформить предварительный заказ можно будет до 29 июня.

Покупателям предложат три издания:

Стандартное издание (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch) - $39,99 (включает коробку с базовой игрой, диск/картридж, артбук, код обновления DLC: экипировка призрака, амулет Medic Lite, эпизод со злодеем SEGA, 2000 золотых, цифровой артбук и цифровой саундтрек)

Классическое издание (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch) - $79,99 ( включает стандартное издание, негабаритную коробку в стиле SEGA Genesis, стилбук),

Коллекционное издание (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch) - $199.99 (содержание классического издания, коллекционная коробка, индивидуально пронумерованная доска Shikishi с иллюстрациями Бена Фике, 8-ми дюймовая статуэтка Джо Мусаси, компакт-диск с официальным саундтреком, журнал SEGA Visions с ретроспективами Шиноби и интервью с разработчиками, 80-страничный артбук в твердом переплете).

Для получения подробной информации о предварительных заказах на Shinobi: Art of Vengeance достаточно посетить официальный сайт Limited Run Games.

В игре игрокам предстоит взять на себя роль легендарного ниндзя Джо Мусаси, жаждущего отмщения, в новом двухмерном экшен-платформере с иллюстрациями ручной прорисовки от LizardCube, студии, создавшей Streets of Rage 4.

Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch и PC, а для тех, кто купит издание Digital Deluxe, предусмотрен небольшой бонус: ранний доступ с 26 августа.