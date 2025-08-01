Новое видео Shinobi: Art of Vengeance демонстрирует впечатления игроков и комментарии разработчиков на Japan Expo 2025

Sega и Lizardcube опубликовали новое видео, посвящённое своему предстоящему двухмерному экшен-платформеру Shinobi: Art of Vengeance.

В этом новом видео демонстрируется присутствие игры на Japan Expo 2025 в Париже, а также впечатления тех, кто впервые играет в публичную демоверсию. Демоверсия уже доступна в цифровом формате на всех заявленных платформах, а в Steam, Nintendo eShop и Xbox Store действует скидка на предзаказ.

Кроме того, разработчики делятся краткими комментариями, которые, как они надеются, понравятся игрокам.

Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК в Steam.