Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance демонстрирует ловкий геймплей и художественное оформление

Sega продолжает возрождать свои классические франшизы, и одним из самых ожидаемых проектов стал Shinobi: Art of Vengeance. За разработку двухмерного сайдскроллингового экшен-платформера отвечает студия Lizardcube, известная по Streets of Rage 4. Новый трейлер демонстрирует живой и ловкий геймплей, а также великолепное художественное оформление с ручной прорисовкой.

В ролике показаны яркие бои, разнообразные способности главного героя, множественные локации и механику передвижения. Shinobi обещает вернуть дух классики с современным качеством исполнения. Проект выглядит особенно перспективно для поклонников оригинальной серии.

Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Владельцы Digital Deluxe Edition смогут начать играть уже 26 августа.