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Shinobi: Art of Vengeance 29.08.2025
Экшен, Платформер
6.5 22 оценки

Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance демонстрирует ловкий геймплей и художественное оформление

butcher69 butcher69

Sega продолжает возрождать свои классические франшизы, и одним из самых ожидаемых проектов стал Shinobi: Art of Vengeance. За разработку двухмерного сайдскроллингового экшен-платформера отвечает студия Lizardcube, известная по Streets of Rage 4. Новый трейлер демонстрирует живой и ловкий геймплей, а также великолепное художественное оформление с ручной прорисовкой.

Sega представила двухмерный экшен Shinobi: Art of Vengeance - перезагрузку легендарной франшизы

В ролике показаны яркие бои, разнообразные способности главного героя, множественные локации и механику передвижения. Shinobi обещает вернуть дух классики с современным качеством исполнения. Проект выглядит особенно перспективно для поклонников оригинальной серии.

Возвращение к истокам: вспоминаем историю серии Shinobi перед выходом Art of Vengeance

Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Владельцы Digital Deluxe Edition смогут начать играть уже 26 августа.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Дворф

Прекрасно! Strider есть! Shinobi: Art of Vengeance есть! Shadow dancer остался...

ps.сега ваще *банулась с ценой

Геральт Батькович
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Лучше бы tribute отдали разработку // Kотаро Фума