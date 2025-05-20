Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance посвящён городу Нео-Сити

Sega и разработчик Lizardcube выпустили новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance, представляющий Нео-Сити и предлагающий еще один взгляд на стилизованное действие игры. Этот платформер с боковой прокруткой выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и ПК в Steam 29 августа 2025 г.

Ролик демонстрирует одну из локаций, которую игроки будут исследовать. Кадры подчеркивают рисованную эстетику игры, плавную анимацию и стремительные бои ниндзя, все представлено с отчетливо современным стилем студии, стоящей за Streets of Rage 4.

Shinobi: Art of Vengeance отмечает возвращение Джо Мусаси, давнего главного героя франшизы. Обнаружив, что его деревня разрушена, а его клан окаменел из-за таинственного зла, Мусаси отправляется на путь возмездия, прокладывая себе путь через множество типов врагов и опасностей на более чем дюжине визуально разнообразных уровней.