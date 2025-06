Саундтрек к Shinobi Art of Vengeance написан легендой индустрии Юдзо Косиро и композитором Shredder's Revenge Ти Лопесом

SEGA объявила, что саундтрек к Shinobi: Art of Vengeance был создан двумя талантливыми композиторами, Юдзо Косиро и Ти Лопесом, которые объединились для создания песен, сопровождающие нас в игре.

Юдзо Косиро, настоящая икона видеоигр 80-х и 90-х годов, является автором музыки для Streets of Rage, The Revenge of Shinobi и ActRaiser: его участие — дань уважения великой истории франшизы SEGA.

Ти Лопес вырос на этих самых песнях: португальско-американский композитор добился известности благодаря своей работе над саундтреком к Sonic Mania и часто сотрудничал с SEGA, Tribute Games и Dotemu, в том числе над Streets of Rage 4 и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.