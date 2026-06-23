SEGA меняет рекламную стратегию из-за слабых продаж Shinobi: Art of Vengeance и Sonic Racing

Издательство SEGA опубликовало свежий финансовый отчет, в котором сообщило, что коммерческие результаты последних ключевых релизов — Shinobi: Art of Vengeance и Sonic Racing: CrossWorlds — не оправдали первоначальных ожиданий руководства.

Несмотря на то, что обе игры получили высокие оценки от профильной прессы и игрового сообщества (средний балл на Metacritic составил 82 из 100 для Sonic и 87 из 100 для Shinobi), конвертировать теплый прием в высокие продажи компании не удалось.

«Хотя качество самих тайтлов получило позитивный отклик, итоговые финансовые показатели оказались ниже прогнозируемых», — отмечается в официальном заявлении компании.

В связи с неудовлетворительными показателями руководство SEGA инициировало глобальный пересмотр своей рекламной стратегии. В компании пришли к выводу, что классическая реклама в магазинах или на телевидении больше не эффективна — теперь упор нужно делать на социальные сети и работу с блогерами (инфлюенсерами).

Стоит отметить, что слабый старт Sonic Racing: CrossWorlds обсуждается не впервые — аналогичное заявление SEGA делала еще в феврале. Тем не менее закрывать проект не планируют: разработчики уже официально подтвердили, что гонка получит второй год контентной поддержки.